Pevkur Reformierakonna üldkogul. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur peab võimalikuks, et praegune võimuliit laguneb enne 2019. aasta riigikogu valimisi, kuid Keskerakonnaga ühise valitsuse moodustamisel peab Reformierakonnale jääma peaministri koht.

Postimehele antud usutluses ei välistanud Pevkur, et Reformierakond võiks koos Keskerakonnaga valitsuse moodustada. "Küll välistan ma selle, et Reformierakond võiks olla selle parlamendi koosseisu ajal valitsuses väiksem partner. Selles puudub igasugune poliitiline loogika. Kui peaksime selle koosseisu juures veel uuesti valitsuse moodustama, siis moodustame valitsuse meie, me ei lähe väiksema partnerina Keskerakonna valitsusse," rääkis Pevkur Postimehele.

Võimaliku valitsusevahetuse puhul on Pevkuri sõnul otsustav osa Isamaa ja Res Publica Liidul (IRL). "Kui nad jätkavad Keskerakonnaga sellel kursil, mis on võetud alates kodakondsus- ja keelepoliitikast, siis on IRL kindlasti Eesti poliitikast kadumise teel."

Eesti Euroopa Liidu eesistujaks olemise ajal pole valitsusvahetus Pevkuri sõnul mõistlik. "Kui 2018. aastal ei suuda valitsus enam koos olla, siis olema valmis kandma valitsusvastutust."

Reformierakonnal on riigikogus suurim esindatus - 30 kohta. Keskerakonnal on 27 saadikut.