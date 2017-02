Seppik mupo õiguste laiendamisest: politsei töötab viimase piiri peal

Jurist ja endine siseminister Ain Seppik ütles, et tema ei poolda munitsipaalpolitseinike õiguste laiendamist jõu ning käeraudade kasutamise näol. Tema hinnangul tahetakse seda teha seetõttu, et politsei ei suuda enam täita kõiki talle pandud ülesandeid.

"Ma arvan, et riik tahab oma jõumonopoli lihtsalt laiali jagada. See on võrdlemisi omapärane, tavaliselt riik seda ei tee, sest jõumonopol on ikkagi politsei, sõjavägi ja teised riigiorganid. Ma absoluutselt ei poolda seda," ütles Seppik "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

"Arvan, et sellel asjal on ka teine pool ja see on see, millest ei taheta rääkida. See tegelikult see, et meie politsei töötab täna viimase piiri peal. Politseis on tehtud rida reforme, on tõstetud küll palku, kuid sisemiste reservide arvelt. Ja mulle tundub, et need reservid on tänaseks otsa saanud ja politsei ei suuda lihtsalt täita kõiki korrakaitseseaduses ette nähtud ülesandeid, mida riik on talle pannud. Siis veeretataksegi neid vaikselt õnnetute linnapeade kaela," lisas ta.

Tallinn on siiski tema sõnul erand, sest Tallinnal on mupo, mis on suhteliselt hästi varustatud ja välja õpetatud. "Aga ülejäänutel pole ju midagi. Ja jõu kasutamine eeldab ka seda, et sa oskad peale käeraudade midagi muud ka teha, kui õigusrikkuja sulle kallale tuleb," tõdes ta.

Ta ei usu, et 170-tunnine koolitus on selleks piisav.

Seppikule teadaolevalt pole teistes maades, kus on riigipolitsei süsteem, politsei õigusi ära antud.

Seppik tõi saates välja, et abipolitseinikel on täna need õigused, mida mupole anda tahetakse. "Kas kontseptsioon ei tööta või ei jätku jälle raha. Muidugi, kui panna raha ainult kinnisvarasse nagu viimasel ajal on poliitilisi valikuid tehtud, siis jah," lisas ta.

Seppiu sõnul vajab politsei lisaraha. "Ppolitseis on täna suhteliselt nutune olukord - viletsad palgad ja sotsiaalsed garantiid nagu eripensionid on ära võetud, aga midagi asemele pole antud. Nii et politsei vajab tegelikult täiendavaid finantse," rääkis ta.