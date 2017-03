Komisjon soovitab Tallinna linnal vältida huvide konflikti ohtu

Reklaam trammil (Foto: PM/Scanpix)

Linnakantselei avalike suhete osakonna 2014. ja 2015. aasta tehinguid uurinud revisjonikomisjon suuri eksimusi ei leidnud, kuid mõningad küsitavused dokumendis siiski esile tuuakse, kirjutab Postimees.

Näiteks selgus, et 2014. aastal maksis linn mitmesuguste teenuste eest OÜ-le Midfield ning MTÜ-le IPIC, esimene neist on Keskerakonna kampaaniaid korraldanud reklaamimehe Paavo Pettai ettevõte, mis küsis linnalt 19 000 eurot reklaami, meedia- ja kommunikatsiooniteenuste eest ning 5120 eurot sai MTÜ IPIC, mille juhatuse liige on europarlamendisaadik ja Keskerakonna juhatusse kuuluv Yana Toom.

Revisjoniaktis ei käsitletud Tallinna TV-le tehtavaid kulutusi, uurimise algatas möödunud aastal linnavolinik Kaido Kukk (IRL), kelle sõnul on linna propagandakulutused aastate jooksul avalikkuses hulga küsimusi ja kahtlusi tekitanud.