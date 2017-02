Vähiravifondi "Kingitud elu" juht Toivo Tänavsuu ütles "Aktuaalsele Kamerale", et fondi kolme aasta pikkuse tegutsemise järel on kogutud ning jagatud 1,6 miljonit eurot annetusi, et kinkida sajale inimesele lootust ja elupäevi. Fond on suutnud toetada peaaegu kõiki abipalujaid, ütles Toivo Tänavsuu.