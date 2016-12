Liit: treeningsaalid liikumispuudega inimestele tulevad nii Tallinnasse kui ka Tartusse

Liikumispuudega inimeste liidu tegevjuht Auli Lõoke kinnitas, et kui "Jõulutunneli" annetustega soovitud summat kokku ei saada, siis treeningsaalid Tallinnasse ja Tartusse ehitamata ei jää.

"Jõulutunnel" kogus tänavu raha treeningsaali avamiseks ning sinna spetsiaalselt liikumispuudega inimeste vajadustele kohandatud liikumist treenivate seadmete ostmiseks. Pühapäeva õhtuks oli kogunenud annetustega üle 200 000 euro, mis tähendab, et vähemalt Tallinna treeningsaal saab selle raha eest sisustatud ning raha jätkub ka osade Tartu seadmete jaoks.

Mõlema treeningsaali sisustamiseks on kokku vaja 230 000 eurot. Auli Lõoke aga kinnitas "Jõulutunneli" saates, et Tartu saal ehitamata ei jää.

"Selleks on meil mitmeid võimalusi. Esiteks, kui summat kokku ei tule, siis saame neid seadmeid jagada vastavalt sellele, mis mahuvad summa sisse. Alati on võimalus teha lisakampaaniaid, leida lisavahendeid. Võin täie kindlusega öelda, et saavad saalid nii Tallinnasse kui Tartusse," ütles ta.

Lõoke selgitas, et uued treeningsaalid avardavad tunduvalt liikumispuudega inimeste treenimisvõimalusi.

"Teiseks, need treeningsaalid ei sõltu haigekassa ega sotsiaalkindlustusameti rahastamisest ehk sellest, kes saab taastusravi või rehabilitatsiooniteenust. Kolmandaks, need on avatud treeningsaalid, kuhu inimene paneb ennast järjekorda ja tuleb meie treeningsaali. Talle on kindlustatud igasugune kõrvalabi kui seda peaks vaja olema, on kindlustatud liikumisvabadus ja spetsialistide juuresolek. Oluline ongi see, et inimene saab ise valida, spetsialistiga nõu pidada, kui sageli ta peaks treeningsaalis käima ja milline on optimaalne tulemus, mida võiks sellega saavutada," lisas Lõoke.

Tänase süsteemi kohaselt on liikumispuudega inimesele ette nähtud taastusravi võimalus kord aastas nädal aega Haapsalus ning taastusravipaigad haiglate juures.

Füsioterapeut Pille-Riika Lepik rääkis, et annetuste eest soetatava treeningsaali komplektis on 15 seadet, mis hõlmavad kogu keha treenimist.