Eerik-Niiles Kross on USA-s ÜRO eriviisaga

Ameerika Ühendriikide viisakeelu all olev reformierakondlasest riigikogu liige Eerik-Niiles Kross sõitis pühapäeval lähetusse New Yorki ÜRO eriviisaga.

Väliskomisjoni kuuluv Kross osaleb New Yorkis ÜRO julgeolekunõukogu ja rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni debattidel, töögruppides ning kohtumistel. Lähetus kestab 20. veebruarini.

Kross ütles ERR-ile, et sõitis USA-sse eriviisa alusel pärast 2010. aastal kehtestatud viisakeeldu riigikogu liikmena juba neljandat korda. Ta lisas, et viisakeelu võib USA anda igaühele ainuüksi põhjusel, et on käinud näiteks Ühendriikide jaoks ebasõbralikes riikides.

ÜRO üritustele on kategooria viisasid, mida võib väljastada ka inimestele, kes USA viisat ei ole saanud või ei saa.

Krossi on öelnud, et ei tea viisakeelu kehtestamise põhjuseid.

"Võin vaid kinnitada, et kindlasti ei ole ma teinud midagi, mis võiks USA huve kahjustada. Pean tõenäoseks, et viisakeelu tegelik põhjus on mingi ameeriklastele sokutatud valeinfo, mida keegi USA süsteemis on uskuma jäänud. Eeldan, et selle info edastaja on Venemaa, arvatavasti mõne oma agendi kaudu. Tõenäoselt on see sisend antud ameeriklastele kas Tbilisis või Tallinnas," ütles Kross mõni aasta tagasi Reformierakonnale saadetud kirjas.

Endine luurekoordinaator Kross oli 2013. aasta oktoobrist ka Interpoli poolt tagaotsitavate nimekirjas, kuid tema nimi kadus tagaotsitavate internetilehelt neli kuud hiljem, 2014. aasta veebruaris.