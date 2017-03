Tallinna Televisioon. (Foto: Toomas Huik/Postimees/Scanpix)

"Tallinna linnahalli rekonstrueerimistööd valmivad ilmselt 2019. aastal ning minu soov oleks kolida Tallinna TV stuudiod ja toimetus peale rekonstrueerimistööde lõppu kohe linnahalli," ütles Raudjärv ERR-ile.

Raudjärve sõnul on seni TTV kolimist arutatud ühe võimalusena ning kalkulatsioone veel pole.

"Samas ma soovin tulevikus olla Tallinna linnahalli rekonstrueerimise ja planeerimise juures, et juba algusest peale arvestatakse seal ka telespetsiifikaga," märkis ta.

Raudjärve arvates peaks konverentsikeskuse, kontserdisaali ja muude planeerimiste juurde olema algusest peale kaasatud teleinimene, kes planeerib kaamerate asetuse ja nõustaks tehniliste lahenduste väljatöötamisel.

"Kuna Tallinna televisiooni rahastatakse Tallinna linnaeelarvest, siis minu hinnangul sellest linnahalli kolimisest maksumaksja pigem võidab, sest praegu rendime Solarise keskuses äripinda, samas praegused ruumid jäävad meile kitsaks, laed on liiga madalad, pildiliselt ei anna tekitada sügavust. Siinsed ruumid ei sobi telekanalile," leidis Raudjärv.

Raudjärve sõnul kavandab Tallinna televisioon linnahalli püsivat jäämist. "Kuid rõhutan, et esialgu on see siiski alles ideetasemel ilma täpsemata kalkulatsioonideta ja ruumilahendusteta," märkis Raudjärv.

Jüri Ratas: valitsus pole linnahalli allrentnike teemat arutanud

Peaminister Ratas märkis neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et valitsuskabinet ei ole arutanud linnahalli allrendi lepinguid.

"Me oleme arutanud seda, et tekiks tõsine ja siin piirkonnas konkurentsieelist omav konverentsikeskus," ütles Ratas.

Tema sõnul ei tehta linnahalli korda ainult riigi rahadega, vaid riigi rahad on üks panus selleks. "Ja kokkuvõttes on see Eesti maksumaksja raha. Kas see tuleb kohalikult omavalitsuselt, ehk Tallinna linnalt või riigi poolt. Me oleme seda ju avalikult välja öelnud, et konkurentsi- ja majandusvõime parandamiseks vajab Eesti rahvusvahelist konverentsikeskust. Linnahall on selleks sobilik," tõdes Ratas.

Ratas lisas, et vastavad analüüsid on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ka tehtud ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister on selle ülevaate ka kabinetile andnud.

"Kui me räägime rahalistest numbritest, siis riik panustab sinna 40 miljonit eurot, see on siis aastatel 2018, 2019. Väga suure tõenäosusega linnahalli korda tegemine ei maksa 80 miljonit. Mõte on see, et linn ja riik panevad pool ja pool, vaid kui see maksab rohkem, siis seda peab kandma kohalik omavalitsus," kinnitas Ratas.

Riigikontroll hoiab pilgu peal

Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjon saatis jaanuari lõpus riigikontrollile kirja, milles küsis, kas on kavas linnahalli plaanitavat renoveerimist auditeerida.

Riigikontroll teatas neljapäeval vastuskirjas komisjonile, et pojekti puhul on tegu märkimisväärsete summadega, siis on teema kindlasti üks neist, mis on riigikontrolli seirefookuses. "See, kas on vaja auditeerida linnahalli uuendamise spetsiifilisi aspekte, selgub seire käigus. Kui vaja, lisatakse see audit riigikontrolli tööplaani," seisab vastuses.

Riigikontroll selgitas, et teeb igal aastal riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks auditeid, milles käsitleb erinevate tehingute ja kulutuste õiguspärasust. "Linnahalli puhul tehtavate kulutuste õiguspärasus ja läbipaistvus on kindlasti auditiga hõlmatute hulgas."