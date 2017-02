Politsei tabas 31 joobes juhti

Eestis on töövõimetuspensionäride arv kasvanud viimase kümne aastaga 61 protsenti ning kasv on kiire. Aastas kulub riigikassast töövõimetuspensionide ja sotsiaalmaksusoodustuste maksmiseks enam kui 300 miljonit eurot. Riik loodab tööhõivereformiga seda olukorda muuta, paraku pole aga enamus tööandjaid valmis tööle võtma osalise töövõimega inimesi. Probleemiks on ka kohalike omavalitsuse väga erinev võime pakkuda sotsiaalteenuseid. "Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris teemat lähemalt.