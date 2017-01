Video: Rakveres pandi vanad jõulukuused pidulikult põlema

6. jaanuaril ehk kolmekuningapäeval lõpeb jõuluaeg ning viiakse välja kuused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopas on tavaks need pidulikult põletada ning seda on viimastel aastatel tehtud ka Rakveres.