Politsei uurib Kiviõlis kortermajas toimunud plahvatust

Reformierakond on juhi vahetuse järel kinnitanud, et nende Tallinna linnapea kandidaat kohalike omavalitsuste valimistel on Kristen Michal, teised erakonnad üritavad kandidaadi nimetada hiljemalt märtsiks. Valimisnimekirjade vedureid otsitakse nii erakonnapoliitikute seast kui ka parteidesse mittekuuluvate inimeste hulgast.