Ettevõte püüab Pärnu kaasava eelarve abil kümme ülekäigurada ohutumaks muuta

Pärnu firma Safelight mõtles välja ohutussüsteemi ülekäiguradadele ja on seda ligi aasta Pärnus Mai kooli juures katsetanud. Nüüd püüab firma Pärnu kaasava eelarve abil linnaelanike hääli, et veel kümme ülekäigurada ohutumaks muuta.

Ohutussüsteemi autorid Tarmo Rannak, Urmas Mäe ja Kadi Köster-Hansumäe sõnul on Mai kooli juurde üles sätitud süsteemi tõrgeteta toiminud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Süsteem on selline, et ülekäigurajale teatud nurga all läheneva inimese fikseerib termokaamera ja ohutussüsteem hakkab tööle. Idee tuli Urmas Mäel juba kümmekond aastat tagasi, aga see oli siis veel algusjärgus ja vajalik tehnika väga kallis.

"Võrreldes tolle ajaga on termokaamerate hinnad palju langenud ja süsteemi hind on palju kasutajasõbralikum. Samamoodi ei olnud tollal võimsaid LED-sid lihtsalt saada," selgitas Mäe.

Eelmisel aastal saadi süsteem valmis.

"Tegelikult on see süsteem valmis. Me võiks seda paigaldada nüüd igale poole. Kindlasti on sellest väga palju abi nii halva nähtavuse, erivajadustega inimeste kui ka laste jaoks. Mina näen sellel tulevikku," rääkis Safelighti juht Tarmo Rannak.

Kui kõrvale jätta, et Pärnu linn maksab kooli juures töötavad seadmed kinni, pole firmal ühtki ohutussüsteemi veel müüa õnnestunud. Esimene tunnustus on aga käes.

"Täna tuli hea uudis, et maanteeamet andis meile tänukirja selle süsteemi arendamise ja initsiatiivi eest," ütles Rannak.

Ka politsei hinnangul väärib tunnustust iga samm, mis liiklusohutuse parandamiseks on tehtud.

"Mai tänava ülekäigurada on intensiivselt kasutatav, sest siin on ju kool. See on väga hea innovatiivne näide, mismoodi me saame aidata liiklusohutust tagada, et inimesed jääksid terveks, kui sõiduteed ületavad," rääkis Pärnu politseijaoskonna patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Sander Peremees.

Eelmise aasta märtsis, kui Urmas Mäe ja Tarmo Rannak oma ohutussüsteemi paigaldasid, äratas see elanikes kahtlust.

"Me saime päris mitu väljakutset, et mingisugused kahtlased mehed toimetavad ülekäiguraja juures ja paluti politseil kontrollida," ütles Peremees.

Mehed toimetasid pimedas, et süsteemi testida ja Peremees ütles, et juba siis oli selge, et ideel on jumet.