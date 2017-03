Pärnus hindasid eksperdid jahitrofeesid

Pärnumaa Jahimeeste Liidus hindasid eksperdid reedel jahitrofeesid. Tegemist oli eelhindamisega, mille järel parimad ja kaunimad sarved, kihvad ja muud trofeed Sagadisse üleeestilisele näitusele saadetakse.

Piirkondlikule hindamisele toovad oma trofeed kohale ka Läänemaa, Viljandimaa ja Raplamaa jahimehed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jahitrofeede hindamisel arvestatakse sentimeetrid ja grammid ümber punktideks. Osadele trofeedele lisatakse sümmeetria- ja nn ilupunktid.

Meil juba ammu teada ulukite kõrval on viimastel aastatel kütitud ka šaakaleid.

Harjumatule silmale näivad kõik sarved ja muud trofeed võrdselt ilusad, kuid ekseperdi silmale asi nii lihtne ei ole.

"Tipptrofeed ehk kuldmedali vääriliseks tunnistatud trofeed lähevad edasi Sagadisse vabariiklikule näitusele. Hõbe- ja pronksmedalitrofeed lähevad omanikele tagasi," selgitas Pärnu Jahimeeste Liidu tegevjuht Eero Nõmm.

Ta ütles, et oma jahitrofeesid hindavad jahimehed nii kõrgelt, et enamik ei müüks neid mingil tingimusel. Aga siiski on juhtumeid, kui selliseid asju müügiks pakutakse.

Jahitrofeede vabariiklik näitus avatakse 20. juunil Sagadi mõisas.

"Sinna tuuakse üle Eesti kokku suuremad, ilusamad ja kaunimad trofeed. Sinna toome ka looduse vingerpussid ja kõverikud, et inimesed näeksid, mis üldse metsas on - mitte ainult seda kaunist tippu, vaid ka seda teist, mida loodus on vussi keeranud," ütles Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe.