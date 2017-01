Uudistepäeva kokkuvõte 3. jaanuaril (Foto: ERR)

Euroopa Komisjon pole Gazpromi ettepanekute kohta Eestilt arvamust küsinud

Konkurentsireeglite rikkumises süüdistatav Vene energiahiid Gazprom esitas möödunud aasta lõpus Euroopa Komisjonile ettepanekud uurimise lõpetamiseks ja trahvist pääsemiseks, kuid Eesti seisukohti ei ole komisjon konkurentsiameti ja majandusministeeriumi kinnitusel uurinud.

Gazpromi ettepanekute täpsemat sisu ei ole avalikustatud ning konkurentsiameti direktor Märt Ots ütles ERRile, et kahjuks ei ole neilgi selle kohta mingisugust infot.

"Antud asjaga tegeleb puhtalt Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraat, nemad meiega oma menetlusinfot ei jaga. Meie ka kahjuks ei tea üldse, millised läbirääkimised toimuvad, millised ettepanekud on Gazprom teinud - see sõltub täiesti komisjonist," nentis ta.

Otsa sõnul ei ole Brüssel Eesti seisukohta küsinud ja ta ei tea, kas seda kavatsetakse teha. "Vastavalt regulatsioonile on see täiesti nende otsustada," sõnas konkurentsiameti juht.

Ta lisas, et komisjonil on kaks võimalust - kas teha rikkumise korral trahv või lasta ettevõttel asjad korda teha ning trahvimisest loobuda.



Ivangorodis ootab Eestisse pääsemist üle tuhande auto

Venemaal Ivangorodis tekkis Vene-Eesti piiril esmaspäeval piiriületusjärjekord, milles on üle 1000 auto, piiriületust tuleb oodata tunde.

Kingissepa tollipunkti operatiivkorrapidaja ütles ERR-i venekeelsele uudisteportaalile, et pühade tõttu on piiriületust soovivate sõidukite hulk tavapärasest kordades suurem ning seetõttu on tekkinud ka järjekord.

Teisipäeval saab Venemaalt Eestisse piiri ületada viiel sõidurajal sõiduautoga ning kaks sõidurada on mõeldud bussidele ja veokitele.



Leedo on jätnud riigile sadamatasudena maksmata miljon eurot

Riigi sadamaid haldaval AS-il Saarte Liinid on Vjatšeslav Leedo ettevõtetelt Saaremaa Laevakompanii ja Väinemere Liinid jäänud sadamatasudena saamata ligikaudu miljon eurot.

"Suurusjärk on miljon. Tingitud on see sellest, et sadamatasud on tasumata," ütles Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi ettevõtte esiatud võlanõude kohta BNS-ile.

"Leping on olemas, lepingu järgi on ju töötatud 10 aastat. Need võlgnevused on ausalt öeldes olnud kroonilised," rääkis ta. Varasemalt on peale suuremaid vaidlusi rahad Tamkivi sõnul jälle pisut liikuma hakanud. "Aga nüüd on kinni, viimane lõpp on täiesti kinni, siis ei ole meile enam midagi tulnud sadamateenuse pakkumise eest," sõnas ta.

"Üht-teist on makstud, aga suurtes sadamates, mis puudutab Rohuküla, Heltermaa, Kuivastu, Virtsu sadamaid, on viimane kolm-neli kuud kindlasti tasumata," rääkis Tamkivi. Hagi tagamiseks on kohus teinud Tamkivi sõnul ka määruse ettevõttele kuuluva parvlaeva St. Ola arestimiseks.



Saamatajääv pandiraha Lätist ostetud jookidelt suurendab prügistamise ohtu Eestis

Kuna Läti on ainus kolmest Balti riigist, kus siiani joogitaara tagastusraha süsteemi pole, on see piirikaubanduse kasvu tõttu suurendamas prügistamise ohtu nii Eestis kui ka Leedus.

Korduvkasutatavale taarale oli Leedu kehtestanud pandiraha süsteemi juba varem, kuid ühekordsete plastikpudelitele ja plekkpurkidele hakkas tagastusraha süsteem kehtima mullu veebruarist.

Eesti keskkonnaministeeriumile teadaolevalt ei ole Lätis siiani töös seadusemuudatusakti, mis tagastusraha süsteemi jõustaks.

"Eesti poolt vaadates on see muidugi kurb, sest ka Eesti olukorda parandaks, kui Lätis oleks samasugune tagastusraha süsteem nagu meil ja Leedus. Leedu seisab seega kohati samasuguste probleemide ees kui Eesti," ütles keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ERR-ile.

Mida siis ikkagi teha õllepurgiga, mille Eesti tarbija on soodsama hinna tõttu Läti piirilt kaasa ostnud ja millelt seni teenis taaraautomaati viies 10 senti, kuid alanud aastast enam mitte. Olgu öeldud, et Läti suunalise piirikaubanduse maht ulatus 2016. aastal ainuüksi pandiga alkohoolsete toodete osas hinnanguliselt 20 miljoni ühikuni ning võib 2017. aastal kasvada veelgi.

Peeter Eek ütleb, et tervemõistuslik ja keskkonnasõbralik käitumine oleks, kui visata see pakendikonteinerisse, nagu ka paljud muud pakendid, millele tagastusrahasüsteem Eestis ei kehti.

Suurbritannia alaline esindaja EL-is lahkub enne Brexiti-kõnelusi ametist

Suurbritannia alaline esindaja Euroopa Liidu juures sir Ivan Rogers astub ametist tagasi.

Rogers on olnud Londoni esindajaks Brüsselis alates 2013. aastast, mil ta toonase peaministri David Cameroni poolt ametisse kinnitati, vahendas BBC.

Juhtiva diplomaadi lahkumine on üllatav, sest Briti avalikkuses oldi seni arvamusel, et Rogers hakkab täitma olulist rolli tõenäoliselt lähikuudel algavatel Brexiti-kõnelustel.

Välisministeerium ei soovinud hetkel Rogersi ametist lahkumise põhjusi kommenteerida. Seniste plaanide kohaselt pidi ta olema esindajaks EL-is vähemalt käesoleva aasta novembrini.

Peaminister Theresa May on varem öelnud, et kavatseb algatada ametlikud Brexiti-kõnelused käesoleva aasta märtsis.



Prantsuse vasakkandidaadid lähevad valimistele EL-i päästmise ideega

Prantsuse vasakpoolsete presidendikandidaadid Manuel Valls ja Vincent Peillon loodavad võita nominatsiooni riskantse strateegia - Euroopa Liidu päästmisega.

Valls ja Peillon tulid teisipäeval välja valimisplatvormidega, milles lubatakse ühtsust ja sallivust, vastandudes sellega paremäärmuslaste kandidaadi Marine Le Peni immigratsiooni- ja EL-ivastasele kampaaniale.

Vasakpoolsete eelvalimistel 22. ja 29. jaanuaril astub üles seitse kandidaati. Suurt lootust vasakleeril ei ole - arvamusküsitluste põhjal ei pruugi selle kandidaat aprillis ja mais peetavate valimiste esimesest voorust kaugemale jõuda, sest valijad on sotsialistist presidendis François Hollande'is tõsiselt pettunud.

Valls ja Peillon püüdsid teisipäeval end sotsialistidest distantseerida ja taastada usu EL-i. Pärast Suurbritannia referendumit EL-ist lahkumiseks võib niisuguse strateegiaga läbilöömine raskeks osutuda, kuna kogu Euroopas on maad võtmas pettumus EL-is, milles nähakse bürokraatiasse mattunud eliidiprojekti.



Tallinnas tähistati Vabadussõja relvarahu aastapäeva

Täna tähistati Tallinnas, Vabaduse väljakul Vabadussõja võidusamba jalamil 97 aastat tagasi kehtima hakanud Vabadussõja relvarahu ning mälestati Eesti vabaduse eest langenuid. Kaitseminister Margus Tsahkna ütles tseremoonial kõneldes, et Eesti vabadus ja võit Vabadussõjas ei tulnud kergelt, selle nimel andsid oma elu tuhanded Eesti inimesed ja ka paljud liitlased.

„Me peame meeles pidama, et me oleme vaid koos oma sõprade ja liitlastega võimelised oma vabadus kaitsma,“ ütles kaitseminister Tsahkna. „Iseseisvus ja vabadus ei ole nii iseenesest mõistetavad, kui me tahaksime. Seega on ka tänapäeval oluline, et Eesti rahvas omab kaitsetahet, reaalset võimekust end kaitsta ning teha seda koos meie liitlastega.“

Pidulikul tseremoonial said sõna ka Tallinna Reaalkooli õpilane Mikael Raihhelgauz ja Eesti Korporatsioonide Liidu esindaja vilistlane Mati Jänes korp! Ugalast.

Vabadussõja võidusamba jalamile asetati pärjad eesti rahvalt, kaitseväelt ja Kaitseliidult ning diplomaatiliselt korpuselt.

3. jaanuaril 1920 kell 10.30 vaikisid relvad Vabadussõja lahinguväljadel, kui pärast 402 päeva kestnud vaenutegevust lakkas sõjategevus Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel. Eesti kaotas sõjas üle 6000 inimese, neist pea 4000 otseses lahingutegevuses.



Edetabel 2016: ERR.ee loetuimate lugude nimekiri tipnes hittloo tavatu esituse, spordi ja hinnatud kolleegi surmaga

2016. aasta loetuim-vaadatuim lugu ERR-i portaalides oli Briti baritoni Peter Brathwaite’i esitus Curly Stringsi palast ”Kauges külas”. Järgnesid jalgpalli EM, olümpiamängud ja Aarne Rannamäe surm. Sekka mahtus ka välisuudis Leedu presidendist, kes keeldus Vene telekanalile intervjuud andmast.

Homne ilm

Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja on pinnatuisku. Puhub kirdetuul 8-15, rannikul ja saartel 13-17, puhanguti 23 m/s. Õhutemperatuur on -7..-13, saartel kohati -4°C.