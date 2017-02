Riigivapi II klassi ordeni on pälvinud kõik endised peaministrid

Suhtekorraldaja Ott Lumi ütles tänavust riiklike teenetemärkide saajate nimekirja kommenteerides, et tegemist on presidendi poolt väga ettevaatliku ja konservatiivse valikuga. Lumi sõnul on ordeni saajate nimekirjas paigast ära riigiametnike ja ettevõtjate tasakaal. Samuti oli tema hinnangul nimekirjas väga vähe vene rahvusest inimesi.