EAS-i disainimeeskonna tööks on kolm veebilehte

Veebilehtedel tutvustatakse ka Eesti loodust. odus (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) loodud disainimeeskond esitleb reedel oma töö tulemust ehk Eesti uue brändi visuaalset keelt, selleks on valminud kaks veebilehte, kolmas on valmimisel.

Eesti Disainimeeskonna disainijuht Alari Orav rääkis ETV saates "Ringvaade", et nad ei tegelenud Eesti märgi otsimisega ja Welcome to Estonia märki enam nemad enam ei kasuta. "Welcome to Estonia aeg on lõplikult möödas. See oli loodud turismimärgiks ja töötas, kuid ettevõtjad ei saanud seda kasutada"

"Eestil on palju rohkem anda, kui üks märk. Meil vaja niiöelda töövahendeid, millega Eestit tutvustada, nii ettevõtjatel kui avalikul sektoril," ütles Orav.

Reedel avatakse kaks veebikeskonda, estonia.ee ja brand.estonia.ee, hiljem lisandub veel üks, mis Orava sõnul on praktiline tööriist, kus on üleval erinevad esitlused, juhendid jne.

Orav ütles, et estonia.ee on Eesti üldiseks tutvustamiseks, kuna guugeldades välismaalased ei pruugi Eestist terviklikku ülevaadet saada. Leht on inglisekeelne, seal on infot Eesti loodusest, inimestest, kultuurist, majandususest, erinevaid lugusid Eesti inimestest, ülevaade sportlastest ja muud teavet.

"Üks uuring ütleb, et oleme Euroopa kõige optimistlikum rahvas," märkis Orav.

Saatejuhi küsimusele, ka see kõik ei anna Eestist ilustatud pilti, vastas Orav, et ära tuuakse ka negatiivsed faktid nagu sooline palgalõhe, kõrge CO2 emissioon, eestlaste vähene puhkamisoskus, alkoholitarvitamine, madal empaatiavõime. "Mõne jaoks on ka Eesti ilm negatiivne," märkis ta.

Projekt läks maksma 200 000 eurot ning Orava sõnul ei saa seda nimetada raha põletamiseks. "Saime kolm kodulehte ja palju erinevaid vahendeid, mille abil Eestit tutvustada, tegemist oli infovälja ühtlustamisega." Ta ütles, et veebilehti hakatakse edaspidi uuendama.