Pevkur: ma ei teinud räpast kampaaniat, aga selline kuvand jäi

Reformierakonna esimeheks valitud Hanno Pevkur kinnitas, et tema kampaania ei olnud räpane, kuigi selline kuvand jäi.

Pevkur ei usu, et Reformierakonnas on suur lõhe. Tema sõnul on partei olnud alati üks meeskond. "See, et on kaks kandidaati, tähendab, et tuleb anda erinevatele inimestele hääled. Mina, nagu kinnitas ka Kristen Michal, olen valmis edasi minema ühtse meeskonnana ja me teeme kõik selle nimel, et võita ka Tallinnas valijate usaldus," rääkis Pevkur "Aktuaalsele kaamerale".

Pevkur tõdes, et tema kampaania võis jätta räpase mulje. "Kui võtate ka minu sõnavõtud erinevates kanalites kuu aja jooksul, siis ma pole kordagi solvanud ühtegi erakonnaliiget ega teinud räpast kampaaniat. Aga tõsi on see, et selline kuvand kahjuks jäi. Ma väga loodan, et saame sellest üle. See on tahavaatepeegel, me vaatame edasi ja läheme edasi ühtse meeskonnana," rääkis uus esimees.

Vastates küsimusele, kui kauaks Reformierakond opositsiooni jääb, ütles Pevkur, et kõigepealt tuleb erakond seada ühtseks meeskonnaks ning kirjutada uus programm ja põhikiri. "Ja kui Eesti vajab uuesti sellist valitsust veel selle riigikogu koosseisu ajal, siis me oleme selleks valmis. Meil on riigikogu fraktsioonis kahe valitsuskoosseisu jagu suurepäraseid inimesi," lisas ta.

Oma kõnes hoiatas Pevkur vasakpoolsuse eest Eestis. "Ma ei taha, et Eesti oleks vasakpoolsete maksueksperimentide katsepolügoon. Kui vaatame viimaseid muudatusi, mis valitsus teinud, siis need ettevõtluskeskkonnale hästi ei mõju. Täna juba kuuleme sõnumeid, kus valitsus mõtleb nelja-aastasele eelarvele ehk nad ei suuda olla tasakaalus aastate lõikes ja see on väga ohtlik trend. Kui seda trendi jätkatakse, siis see mõjub väga halvasti ettevõtluskeskkonnale," selgitas ta.