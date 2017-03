Väikese väina tammi juures algas töö läbivoolu puhastamiseks

Väikese väina tammi läbivoolu puhastamiseks õnnestus annetuskampaania abil koguda vajalik summa ning käesoleval nädalal tehti tööga algust.

Tänavu esimesel jaanuaril Saaremaal Orissaares jäisesse vette karanud inimesed tegid kindlasti selle karsummiga oma tervisele head. Ja samas tegid need mehed ja naised head ka veekogule kuhu nad hüppasid ehk Väikesele väinale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavuse Karsummi eesmärgiks oli koguda ka annetusi Väikese väina ainsa ava - Tillunire puhastamiseks.

Eesmärk sai täidetud. Jäisesse vette karanud inimesed tõmbasid oma karastava suplusega sellisel hulgal tähelepanu, et raha annetati pisut üle 2200 euro ja selle summa eest saadigi sel nädalal kopp väina löödud.

"Arvatakse, et kui 1940. aastate lõpus see kraav ühe kolhoosiesimehe soovil tehti, siis peale seda polegi sellele mingit hooldust või puhastust tehtud. See ongi nagu ajalooline moment, et sel sajandil selline Väikese väina seisundi parandamine teoks saab," lausus MTÜ Väikese Väina Seltsi juhatuse liige Heiki Hanso.

Suvistelt õhukaadritelt on näha, et Tillunire ei andnud tõesti kuidagi isegi isegi Tillunire mõõtu enam välja. Kui veel kümmekond aastat tagasi sai sealt veel väikse paadiga läbi, siis kohalike sõnul pole viimasel aastal isegi särg enam sisse mahtunud.

"Me sügavust juurde ei anna. Koku on lepitud, et võtame mudakihi välja, kus on orgaanilised setted. Ja jätame mineraalsed ained sinna põhja nii, nagu nad on, ja et kaladel ka vähe huvitavam. Et suured kivid ja proovime siin natuke improviseerida ka, et vaatame seda nagu läbi kala silmade. Et jääks sellist nurgatagust ja natuke sellist kivivaret sinna põhja. Väga steriilseks ei taha teha. Võib-olla, et kala isegi esimesel aastal on kohkunud ja ei teagi, et siit läbi saab. Võib olla saab alles järgmisel aastal siin õngitseda ja nii edasi," rääkis Hanso.

Kokku puhastatakse ainus Väinatammi läbivool umbes 300 meetri ulatuses. Kõikide ametkondadega kooskõlastatud ja kogukonna rahastatud ettevõtmine peaks teoks saama hiljemalt kuu lõpuks.