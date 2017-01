Narva muuseum loodab jaanuari lõpuks rahastamises selgust saada

Eksponaadid Narva muuseumis. (Foto: Postimees/Scanpix)

"Me kavatseme sellega jaanuarikuu jooksul saada ühele poole, niipalju, kui see meist sõltub. Me lihtsalt ei saa nii oraste peal sellele aastale vastu minna," ütles sihtasutuse Narva Muuseumi juhataja Andres Toode kolmapäeval BNS-ile.

Narva linnavolikogu otsustas vastuvõetud 2017. aasta linnaeelarves vähendada Narva muuseumi toetust 200 000 euro ehk poole võrra võrreldes 2016. aastaga, kuid andis siiski märku, et on valmis toetuse taastamise üle läbi rääkima, kirjutas ajaleht Põhjarannik detsembris.

"Ametlikult justkui võeti [raha] vähemaks, mitteametlikult ei ole seda teist poolt linnaeelarves kuidagi laiali jagatud, vaid see ootab oma saatust," märkis ka Toode.

Tema sõnul ei ole ükski Narva volikogu liige ega ka volikogu tervikuna muuseumile teada andnud, millest sõltub, et see 200 000 eurot eraldatakse.

"Meie praegune tegevus ongi selle nimel, et me saaksime seda teada. Vastasel juhul on ka väga raske kuidagi endale seda raha kindlustada ja tulla volikogu soovidele vastu, kui neid soove ei ole meile mitte kuidagi seniajani volikogu poolt sõnastatud," rääkis Narva muuseumi direktor.

Toode sõnul on siiski mingeid märke, et volikogu ootab muuseumilt täpsemat ülevaadet sellest, milleks linna eraldatud raha on kulunud. Ning ehkki linnal peaks see info olemas olema, lubas Narva muuseumi juhataja selle volikogule uuesti saata.

Viimastel aastatel on Narva linna toetussumma muuseumile olnud 429 135 eurot aastas, tänavuses eelarves vähendati seda 200 000 euro võrra.

Kultuuriministeerium, mis on SA Narva Muuseum teine asutaja, on lubanud linna rahaeraldiste vähendamisel samuti oma osa Narva muuseumi rahastamises kärpida.

"Riigipoolne seisukoht oli loogiline, et kui on sihtasutusel kaks asutajat ja sihtasutuse asutamisel on kokku lepitud rahastamine, siis on ju selge, et kui on partnerid, siis esialgsete kokkulepete muutmine eeldab ka konsulteerimist teise osapoolega," märkis Toode.