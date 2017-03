IRL, SDE ja Vabaerakond Lengi omandireformi hüvitamise ideed ei toeta

IRL-i fraktsiooni liige Urmas Reinsalu ütles, et omandoreformi on inimsusevastaste kuritegudega võrrelda kohatu. Vabaerakondlase Jüri Adamsi sõnul toetas omandireformi enamus toonastest poliitilistest jõududest. Sotsiaaldemokraat Ivari Padar rahalist hüvitamist võimalikuks ei pea. Samuti ei ole veel selge, kas tegemist on Keskerakonna või Heimar Lengi isiklike seisukohtadega.

Heimar Lenk on sundüürnike küsimustega tegelenud rohkem kui veerand sajandit. 90-ndate aastate lõpus nõudsid sundüürnikud korduvalt Toompea lossi ees toimunud meeleavaldustel omandireformi kahjude kompenseerimist ja sundüürnikele majade ehitamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lenk võrdles omandireformi Stalini küüditamistega. Lengi sõnul peaks riik nüüd kompenseerima omandireformi käigus kannatanud inimestele nende kulud.

"Tuhanded ja tuhanded tõsteti sõna otses mõttes nende endistest kodudest välja ja olid juhused, kui otse tänavale. Ja need pered pidid siis ostma endale kehtiva turuhinnaga uue korteri," selgitas Lenk.

Lisaks kompensatsioonile tuleks Lengi hinnangul ka presidendil või peaministril sundüürnike ees vabandada sest seda pole valitusjuhid siiani teinud.

Üks, kes omandireformi kahjude hüvitamisega tegelevasse komisjoni kuuluma hakkab on IRL-i ridadesse kuuluv justiitsminister Urmas Reinsalu, kes hindab vara küsimuse tõstatamist poliitilise avaldusena.

"Aga ka nende avalduste puhul ei tohi kõrvale kalduda õigusriigi põhimõtetest ja kindlasti on kohatu omandireformi võrrelda ükskõik millise inimsusvatase kuriteoga, mis on Eesti rahvale osaks saanud. Vastupidi- omandireformi eesmärk oli taastada õigusriiki," kommenteeris Reinsalu.

Opositsioonilise Vabaerakonna fraktsiooni liige Jüri Adams meenutab, et omandireformi toetas enamus poliitilistest jõududest.

"Küsimus saab olla ainult üksikinimestes, kellega juhtus midagi sellist erakordset. See vajab kompenseerimist. Aga see tähendab seda, et need tuleksid siis kas üksikotsustena võik üksik-kohtukaasustena," arvas Adams.

Sotsiaaldemokraat Ivari Padar ütleb, et koalitsioon pole sundüürnikele kompensatsiooni maksmist arutanud. Summat teada pole, kuid on räägitud kolmetoalise korteri hinna maksmisest. Padar ei pea seda võimalikuks.

"Kaks miljardit eurot on tänasel juhul suurusjärk raha, mis on võib olla veidi väiksem sellest, mis on iga-aastane pensioni väljamakse ja iga-aastane tervisekindlustus kokku," viitas Padar.

Padar ütles, et ta pole aru saanud, kas tegu on erakonna seisukohaga või paari riigikogu liikme algatusega.

Keskerkonna esimees, peaminister Jüri Ratas ei leidnud täna aega, et "Aktuaalsele kaamerale" sundüürnikele kompensatsiooni maksmist kommenteerida.

Heimar Lenk meenutab, et tegu on Keskerakonna kauaaegse valimislubadusega.

"Alates 90-ndate aastate algusest oli oli igas platvormis sees kindel lubadus, et kui meie tuleme võimule siis meie heastame omandireformi ülekohtu rahvale," märkis Lenk.

Lengi erakonnakaaslane, riigihalduse minister Mihhail Korb ütles kolmapäeval ERR-ile, et riigieelarves ei ole selleks raha ette nähtud ning erakonnas ei ole Lengi ideed arutatud.