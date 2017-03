(Foto: AFP/Scanpix)

Sotsiaaldemokraat ja sotsiaalkomisjoni juht Helmen Kütt lubab halastussurma komisjonis arutusele võtta, vaatamata asjaolu, et teema on keeruline ja tundlik.

"Kindlasti ei tohi saada sellest pärijate ja surijate küsimus, kus võidakse inimese sellist head südant ja vaba tahet kuidagi kuritarvitada. Riskid peavad olema analüüsitud, nii meditsiiniline kui muu. Aga sotsiaaldemokraadid on aruteluks valmis," ütles ta ERR-i raadiouudistele.

Reformierakonna valmisolekut keeruliseks debatiks kinnitas ka Yoko Alender. "Seal on ühest küljest palju justkui filosoofia ja usu küsimust, aga teisest küljest väga selgelt raame ja seadusega paika pandud protseduurikat. Kindlasti oleme Reformierakonnas valmis selleks aruteluks."

Sotsiaalkomisjoni liige Monika Haukanõmm Vabaerakonnast ütles, et partei eeldab arutelult avatust: tuleb rääkida nii plussidest kui miinustest. Haukanõmm tõi välja, et mitmetes riikides on olemas niinimetatud elutestamendid, kus inimene on ise täpselt kirja pannud, mida ta soovib, et temaga tehakse, kui ta pole enam võimeline ise adekvaatselt otsustama.

Keskerakonna peasekretär ja kunagine sotsiaalminister Jaak Aab leiab, et eutanaasia teemal on vaja arutada, kuid esmajärjekorras sotsiaalministeeriumis ja ekspertide tasemel.

"Enne, kui mingi seadusemuudatus selles vallas teha, arvestades ka kõikide nende riikide praktikat, kus see võimalus on loodud, tuleb kõik küljed läbi kaaluda väga täpselt. Sest siin ei saa olla väga suurt tõlgendamisruumi. Ka neis riikides, kus see on lubatud, on ikka väga erandlikud juhtumid. Põhiline koht, mis tuleb selgeks rääkida, on teadev nõusolek," selgitas Aab.

IRL-i fraktsiooni esimees Priit Sibul on aga eutanaasia küsimuses resoluutne: "Mina arvan, et seda küsimust ei saa me arutada. See on liiga emotsionaalne ja keeruline. Kuna inimestest ei sõltu see, kas nad siia ilma tulevad, ei saa neist sõltuda ka see, kas ja millal ära minna."

EKRE esimees Mart Helme leiab, et esmalt peaksid halastussurma osas konsensuse leidma meedikud. "Ka meedikud ise jagunevad pooleks või ei ole seal vähemalt üksmeelt. See peaks eeskätt asjatundjate poolt saavutatud konsensus olema. Kui parlamenti viime, on see kohe politiseeritud küsimus ja näeme jälle järjekordselt lõhet."

Eutanaasiaküsimust arutab praegu ka Soome parlament, kuhu see jõudis rahvaalgatuse korras.