Haapsalu tahab lahendada peremehetu viadukti probleemi

Viadukt. (Foto: Margus Ansu/Postimees/Scanpix)

1990. aastal, mil Haapsalusse viis veel raudtee, valmis linna servas Lihula maanteel viadukt, mida kohalikud kutsuvad Suureks Trummiks. Raudteed pole enam ammu, kuid viadukt on kasutusel siiani, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Aeg teeb aga oma töö ning nüüd oleks vaja rajatisele tellida ekspertiis, et selgitada välja, kui suurt remonti see vajab. Linnavalitsuses pole aga ühtegi dokumenti, mis viitaks, et linn oleks kunagi saanud raudtee osaks olnud viadukti omanikuks.

"Linnale seda kunagi üle antud ei ole, ei ole proovitudki ja ega linn seda ei võta ka. Täna see viadukt ei asu ka linna maa peal, vaid reformimata riigimaa peal, nii et kõik märgid näitavad, et ta on ikkagi riigi oma. Ta natuke amortiseerub, pole küll ohtlik, aga riik võiks üle vaadata, mis seisus ta on," rääkis linnapea Urmas Sukles.

Majandusministeerium leidis mullu, et kuna neil pole samas dokumente, mis viitaks, et omanik on riik, ja kuna viadukt on osa munitsipaalteest, siis kuulub see ikkagi omavalitsusele.

Ministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Mihkel Loide ütles, et see seisukoht pole muutunud.

Suklese sõnul on ta siiski optimistlik, et lahendus leitakse. Linnavalitsus koostab praegu ministeeriumile viadukti probleemi lähemalt tutvustavat kirja.

Sukles ütles, et enne ekspertiisi on raske öelda, kui palju remont võib maksma minna, kuid linna rahakotist seda finantseerida oleks tõenäoliselt raske. "Siis saab riik teha pikemaajalise plaani, kuidas seda parendada. Linn on seal väikeseid töid teinud, aga meie rahakott on ka suhteliselt õblukene," ütles Sukles.

Viadukti võimalikust lammutamisest pole linnavalitsuses juttu olnud, sest tähtsaks liiklussooneks oleva Lihula maantee nii ulatuslik ümberehitus võib osutuda kallimaks kui rajatise remont. Lisaks loodetakse Haapsalus endiselt, et tulevikus hakkavad viadukti all taas sõitma rongid.