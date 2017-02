"Aktuaalne kaamera uuris tallinlaste arvamust presidendi kõne kohta

"Aktuaalne kaamera" uuris, mida tallinnlased arvavad presidendi vabariigi aastapäeva kõnest. Enamikule vastanuist jättis president positiivse mulje. Need, kes on skeptilised arengute suhtes Euroopas, olid skeptilised ka presidendi suhtes.

"Kõne oli muidugi super, ma ütleks. Mulle meeldis see, et president julges natukene rääkida ka meie rahvuslusest selles võtmes, et Eesti riik peaks oma rahvast ka ikkagi hoidma. See on väga julge sõnum - ma olen sellega ikka väga rahul," kommenteeris Tõnu, kelle sõnul on Kaljulaid pärast ametisse saamist teda heas mõttes üllatanud.

"Enne ma ei tundnud teda, aga täitsa normaalne - mulle meeldib. Ta on teistsugune kui teised," ütles Eevi.

"Tundub, et ta mõtleb nagu enamik Euroopa Liidu ametnikke ja on selle ühtse ideoloogia pooldaja, mida meile praegu peale surutakse," sõnas aga Anu. "Ma ei poolda Rail Balticut, sest see tundub väikese riigi jaoks liiga suure ja rahamahuka projektina. Pole kindel, kas see ennast ära tasub. Ma ei poolda ka massiimmigratsiooni, mis praegu toimub," lisas ta.

Inna pidas presidendi kõnet väärikaks, kuigi teda huvitanud küsimusi see ei puudutanud. "Neid küsimusi, mis mind huvitavad, ei puudutatud. Kodakondsus ja hallid passid - sellest polnud eriti midagi," ütles Inna.

Samas oli kõnes ka teemasid, mis talle meeldisid. "See, et ta puudutas kõnes lojaalsemalt seda, et ei peaks olema lahkarvamusi, näiteks koolidest. See meeldis mulle väga," ütles ta.

Paljud arvasid, et president kõneles peast. Tänane tehnoloogia võimaldab pika teksti mahalugemist nii, et ei saa kõrvalt vaadates arugi.

"Väga hea kõne oli. Juba see, et ta paberi pealt ei lugenud, et kõik oli peas, mida ta tahtis rääkida," kommenteeris Eevi.

"Mind kõige rohkem hämmastas see, kas ta tõesti rääkis seda peast? Või on mingi selline tehnoloogia arendatud, et me ei saa aru, kust see tuleb?" küsis Tõnu.

Samas oli ka neid, kes kõnet vaadata ei jõudnud.

"Käisime lapsega ja perega jalutamas ja siis otsustasime, et see on natukene vajalikum kui meie presidendi kuulamine," selgitas Mart.