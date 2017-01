Vabaerakonna juhatus arutab Kristafovitši väljaviskamist

Jevgeni Kristafovitš Edgari kohviku avamisel (Foto: Martin Dremljuga/ERR)

"Vabaerakonnaga on paraku nii: kui arvad, et põhi on juba käes, siis alt kohe koputatakse. Nimelt, juhatus kuulutas minu väljaviskamise koosoleku kinniseks. Mina ise olen sel päeval nagunii välismaal, seetõttu kohale minna ei kavatsegi, aga nii mõnigi liige tahtis tulla ja seda arutelu oma silmaga vaadata," kirjutas Krištafovitš esmaspäeval sotsiaalmeedias.

"Tutkit, brat! Erakonna politsei valvab uksi, ja isegi aukohtu liikmeid, kelle arvamus ei ole varem kooskõlastatud, kohale ei lubata. Õhtu on ainult kutsetega. Hei, Vabaerakonna juhatus, mida te seal varjate?" seisab Kristafovitši postituses.

Krištafovitši kritiseeris Vabaerakonda möödunud aasta lõpus nn katuserahade jagamisel ja muutus seetõttu erakonna juhtidele ebameeldivaks.

Krištafovitš märkiskatuseraha jagamist kommenteerides: "Aastal 2015, kui paha Reformierakond näitas meie fraktsioonile keskmist sõrme katuseraha jagamisel, otsustas Vabaerakonna Isamaa tiib teha nägu, et ei tahagi seda raha, ehk mängida püha süütust üheksandal raseduskuul. /.../ Aasta on möödas, toetusprotsent on 10 punkti võrra madalam, Reformierakond enam ei sega ja ennäe imet: seesama [riigikogu liige Andres] Ammas juba nõuab Vabaerakonnale rohkem katuseraha oma sõpradele jagamiseks ning pahandab kesikutega, et uue koalitsiooniga ainult tühja 300 tuhat pappi saab."

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik on öelnud Postimehele, et mitu erakonna liiget on tema käitumisest tõsiselt ärritatud: "Eeldan, et kui liikmed selles asjas juhatuse poole pöörduvad, siis juhatus seda ka vastavalt kehtivale korrale menetleb ja otsuse langetab."

Samas pole Talvik ise erakonna liige.

Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on Krištafovitši käitumine ebameeldiv, kuid tema võimalikku parteist välja heitmist ei soostunud Herkel detsembris kommenteerima: "See on teema, mida erakonna esimees ei kommenteeri enne, kui see jõuab faasi, kui on vaja otsus teha."