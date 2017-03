EV100 toimkond lükkas raamatuhanke tähtaega edasi

EV100 raamatuhanke tähtaega lükati viimasel hetkel edasi (Foto: EV100)

ERR.ee on varasemalt mitmel korral kirjutanud, et EV100 toimkond valmistas juubeliaasta raamatuhanke ette, eelnevalt kirjastustega konsulteerimata. Pärast hanke väljakuulutamist kerkinud kriitika peale korraldas toimkond kirjastustega kohtumise, kust laekus mitu ettepanekut hanketingimuste muutmiseks.

Mõned ettepanekud võetigi vastu ning hange lükati kahekümne neljandal tunnil edasi.

"Näiteks ei ilmu EV100 raamatusarjas ülevaadet Eesti raha ajaloost, kuid uue raamatuna lisandus nimekirja ülevaade Eesti õigusest. Muudeti ka käsikirjade üleandmise aegu," kirjeldas EV100 toimkonna liige Merje Klopets hankesse tehtud muudatusi.

Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 28. veebruar. Klopetsi sõnul lükati hanke tähtaeg edasi tingimuste muutmise tõttu, samas aga tehti seda alles 27. veebruaril ehk päev enne pakkumuste esitamise tähtaega, mistõttu peavad kirjastuste esindajad võimalikuks, et hange oleks muidu läbi kukkunud ning hanke toimkond pidi olema sellest teadlik.

Kirjastuste liidu juhatuse liige, kirjastuse Tänapäev peatoimetaja Tauno Vahter ütleb, et tema on seni kuulnud vaid kahest võimalikust pakkujast ning ta ei usu, et hanketingimuste muutmine selles muutusi toob.

"Mul ei ole täpseid andmeid konkursil osalejate kohta, kuid olen kuulnud ühe osapoole huvist osaleda ja teise kaalumisest sellel osaleda. Ma ei näe võimalust, et osalejaid või vähemasti tõsiseid taotlejaid saaks olla suurusjärgu võrra rohkem," selgitas Vahter ERR.ee-le. "Hanke tingimusi tuli muuta kirjastuste ettepanekute pärast. Tähtaega pikendati tõenäoliselt sellepärast, et keegi palus dokumentide vormistamiseks lisaaega ja et vältida pisut piinlikku olukorda, kus pakkumisi on ainult üks või kaks."

Vahter tunnistas, et kirjastus Tänapäev küll kaalus osalemist, ent loobus sellest mõttest.

"Sellel hankel osalemine sobib ainult väga spetsiifilise profiiliga kirjastusele - eeldus on tugev seos ühega kahest meediakontsernist," viitas Vahter Ekspress Grupile ja Postimees Grupile. "Hanke tingimusi vahepeal küll mõnevõrra täpsustati, kuid see ei muutnud meie jaoks asja. Ainus võimalus osaleda olnuks koostöö ühega kahest meediakontsernist, mida aga praegu ei ole plaanis teha."

EV100 raamatuhange näeb ette 44 kogumikteose üllitamist ja turundamist järgmisel, Eesti juubeliaastal. Teoste autorid ja sisu on hanke korraldaja poolt juba ette antud.

Raamatuhanke uueks tähtajaks on 20. märts.