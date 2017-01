Uudistepäeva kokkuvõte 19. jaanuaril

Uudistekokkuvõte 19. jaanuaril (Foto: ERR/Fotor)

Aastavahetuse eel parteidele suurettevõtjate poolt tehtud 800 000 euro suuruse annetuse valguses tõstatus taas küsimus, kas lobitöö vajaks Eestis täpsemat reguleerimist, nagu seda paljudes riikides tehakse. Näiteks Euroopa Liidu läbipaistvusregister hakkas tööle 2011. aastal ning sinna on end kirja pannud Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis tegutsevad huvigrupid.

Eestis on lobitöö senini reguleerimata ja varasemad algatused ei ole tulemuseni jõudnud. Regulatsioonide loomise vajadusest on räägitud ning Kristen Michal kavatses 2012. aastal justiitsministrina luua lobiregulatsiooni, mis puudutanuks eelkõige isikuid, kes tasu eest esindavad klientide huve avaliku võimu juures, kuid valmis sellega aga ei jõutud.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on probleem reaalne, kuid lihtsalt bürokraatlikku ja deklaratiivset registrit ei ole mõtet luua ning ta kavatseb selle teema arutamiseks lähiajal riigikogu korruptsioonikomisjoniga kohtuda.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher märkis möödunud aastat kokkuvõttes, et politsei jaoks oli mullu väljakutsete hulk vähenenud ja reageerimine väljakutsetele kiirem.

"Väljakutsete arv oli viis protsenti väiksem kui 2015.aastal, kuid samal tasemel 2014. aastaga. Enim puudutasid väljakutsed avalikku korda ehk 31 protsenti, liiklust 19 protsenti ning vägivalda 14 protsenti," ütles ta.

Vaheri sõnul oli keskmine väljakutsele reageerimise aeg 30 minutit ning lühenes aastaga kolme minuti võrra. Keskmiselt töötas üle Eesti ööpäevaringselt 112 patrulli, sealhulgas 19 piiripatrulli idapiiril, kusjuures piiripatrullide arv kasvas aastaga kahe võrra.

Sõidujagamisfirma Taxify teatas neljapäeval hinnalangusest, taksofirmade esindajad peavad tagamaaks seda, et jaanuaris-veebruaris on taksonduses madalseisuaeg ning Taxifyl võimaldab hinda alla lasta ebaõiglane konkurentsieelis.

Taxify langetas privaatjuhtide baashinda alates neljapäevast kümne protsendi võrra, põhjendades seda vajadusega lahendada tallinlaste liikumisprobleeme. "Paljud noored ei soovi ise autot omada ja pered on loobumas teisest autost, sest mõistliku hinnaga sõiduteenus tuleb linnas elavale inimesele kokkuvõttes soodsam," teatas Taxify hinnalangusest pressiteates.

Nii Tallink Takso kui Tulika Takso on rahulolematud, et taksoturul valitseb viimastel aastatel ebavõrdne konkurentsiolukord.

Tulika Takso juhatuse liige Mati Saar ütles ERRile, et kuigi korduvalt on reklaamitud, kuidas inimesed kolivad oma autodest rakenduste kaudu tellimisele, siis tema kahtleb selles sügavalt. "Küllap ikka olemasolevat taksoturgu on kõvasti ümber jagatud," usub ta.

Majandusühendus on nõudnud korduvalt, et Gambia president Yahya Jammeh nõustuks 1. detsembri valimiste tulemustega ja astuks pärast 22 võimuaastat tagasi. Senegali armee teatas veidi hiljem, et on vastava käsu korral valmis koheselt tegutsema.

"Meie väed on valmisolekus. Ultimaatum jõustub keskööl, kui Jammehi mandaat läbi saab. Kui poliitiline lahendus läbi kukub, siis me sekkume," ütles armee eestkõneleja kolonel Abdou Ndiaye.

Nigeeria teatas, et saatis 200 sõjaväelast ja hävitajad Senegali osana regionaaljõududest, et vajadusel jõustada Gambia valimistulemused.

Soome politsei on alustanud ulatuslikku kriminaalmenetlust seoses "Helsingi ajaloo kõige suurema korruptsioonijuhtumiga". Juhtumiga seoses on vahi alla võetud Helsingi haridusameti turvajuht Hannu Suoniemi, keda kahtlustatakse mitmete miljonite eurode omastamises.

Muuhulgas olevat mees pannud enda tarbeks kõrvale ka osa rahast, mis oli mõeldud Soome pealinna koolidesse arvutite ja tahvelarvutite hankimiseks, kirjutas ajaleht Helsingin Sanomat.

Kahtlustuse kohaselt õnnestus Suoniemil saada haridusameti arvutihangete raames miljonitesse eurodesse ulatuvat korruptiivset tulu.

Suoniemi võeti Helsingi esimese astme kohtu otsusega vahi alla eelmise nädala reedel ning ametlikult kahtlustatakse teda pettuses ja ametiseisundi kuritarvitamises raskendavatel asjaoludel. Uurimise huvides on vahi alla võtmist puudutavad dokumendid kuulutatud salajasteks.

Helsingi politsei majanduskuritegude juhtivametniku Ismo Siltamäki sõnul on teadaolevalt tegu Helsingi ajaloo suurima korruptsioonimenetlusega.

Tantsude festival toob kaksteist maakondlikku tantsupäeva ja finaalkontserdid, kus omavahel võtavad mõõtu tantsud seitsmes erinevas žanris. Sel aastal on festivalile registreerinud ligi 240 truppi 625 tantsuga.

Traditsiooniliselt käib maakondlike tantsupäevadega kaasas žürii, mis koosneb suure kogemusega tantsupraktikutest. Sel aastal vaatavad osalevaid tantse Eliisa Sirelpuu, Kaja Kreitzberg ja Ruslan Stepanov.

Finaalkontserdile edasipääsejad kuulutab žürii välja iga maakondliku tantsupäeva õhtuse kontserdi lõpus. Ootusärevust saab maandada vaadates Koolitantsu Kompanii neljanda lennu lavastust "Kitš", mille koreograafiks on Ruslan Stepanov. Lavastuses tantsivad Tallinna balletikooli kaasaegse tantsu õppesuuna õpilased.

Maakondlike tantsupäevade õhtujuht on sel aastal Aleksandr "Sass" Žemžurov ja koos temaga aitab festivalipäevi sisustada Leiutajateküla Lotte.

Ka sel aastal saadab žürii finaali poole teele Jokkerid, kes selguvad pärast kõikide tantsupäevade ära vaatamist märtsi alguses.

Raamatukaupluste keti Apollo ja Eesti Kirjastuste Liidu koostöös selgitatakse lugejate häälte põhjal välja 2016. aasta parimad Eesti autorite raamatud kuues erinevas kategoorias.

Apollo ja kirjastuste liidu eelvalikusse pääsesid uued, 2016. aasta enimmüüdud, rohket tähelepanu pälvinud ning omas žanris uudse lähenemisega teosed. Lugejad saavad nende seast valida e-hääletuse teel oma lemmikud ilukirjanduse, luule, eluloo, lasteraamatu, aimeraamatu ja käsiraamatu kategoorias.

Raamatuid saab valida 22. jaanuarini siin http://www.apollo.ee/parimadraamatud või Apollo kauplustes kohapeal. Kõigi hääletajate vahel läheb loosi Apollo e-luger 3.

2016. aasta lugejate lemmikraamatuteks saavad enim rahva hääli kogunud teosed. Võitjad kuulutatakse välja pärast häälte kokkulugemist toimuval auhinnagalal 16. veebruaril.

Homne ilm

Homme tuleb pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool lörtsi ja lund, Lääne-Eestis ka vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 4-11, pärastlõunal saartel puhanguti 14 m/s, õhtul pöördub saartel loodesse. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0..-2°C, Lääne-Eestis 0..+3°C.