Fotod: ERR-i juhiks kandideerivad edasi Mart Luik, Erik Roose ja Allar Tankler

ERR-i nõukogu valis teisipäeva õhtul kaheksa konkursil osalenud inimese hulgast välja kolm, kes edasi kandideerivad.

Nõukogu valis välja Eesti Lihatööstuse juhi ja ERR-i nõukogu liikme Mart Luige, endise Postimehe juhatuse esimehe Erik Roose ja Eesti Ekspressi endise peatoimetaja Allar Tankleri.

"Nõukogu liikmed tegid täna ära esimese valiku. See tähendab, et praeguseks on jäänud kaheksast kandidaadist alles kolm. Pärast seda, kui olime kõik visioonidokumendid läbi vaadanud, tutvunud inimeste elulugudega, omavahel arutanud, on sõelale jäänud praeguseks kolm inimest: Mart Luik, Erik Roose ja Allar Tankler," kinnitas ERR-i nõukogu esimees Agu Uudelepp "Aktuaalsele kaamerale".

Uudelepp põhjendas valikut sellega, et nemad olid võtnud kandideerimist nähtavasti kõige põhjalikumalt.

"Kui lugeda nende visioonidokumente sellest, milline võiks olla rahvusringhääling viie aasta pärast - kuhu peaks jõudma, miks peaks jõudma, kuidas peaks jõudma -, siis see oli kõige detailsemalt läbi mõeldud, kõige põhjalikumalt kirja pandud," rääkis ta.

Samuti mängis rolli nende kogemus ajakirjanduse valdkonnas ja juhtimiskogemus.

"Mart Luik on olnud väga pikalt seotud telega ja ERR-i nõukogu liikmena loomulikult tunneb ka ERR-i praegu väga hästi. Erik Roose puhul kas või see, et tema on üks nendest, kes tegi Postimehe portaali nii suureks nagu ta praegu on ja vaieldamatult online meedia pool on üks, mis vajab praegu ka rahvusringhäälingus põhjalikumat arendamist. Ja samamoodi, Allar Tankler on olnud Eesti Ekspressi peatoimetaja, mis tähendab, et niisugune uuriva ajakirjanduse pool on talle hästi selge. Ehk nad on oma hingelt kõik sümbioos natukene juhist ja ajakirjanikust," selgitas Uudelepp.

ERR-i uus juht peaks selguma märtsi keskpaigaks. "See sõltub natukene ka sellest, et me panime küll paika, millal nõukogu liikmetele sobiks intervjuuvoorusid teha, aga loomulikult peame need kandidaatidega ka kooskõlastama. Aga kui kõik läheb plaanipäraselt, siis on märtsi keskpaigas teada, kes on rahvusringhäälingu uus juhatuse esimees," ütles Uudelepp.

ERR-ile oli kandideerimist kinnitanud Eesti Lihatööstuse juht ja ERR-i nõukogu liige Mart Luik, endine Postimehe juhatuse esimees Erik Roose, Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler, endine Õhtulehe juhatuse esimees Kristjan Mauer, Tallinna linnavalitsuse avalike suhete direktor Ain Saarna, Tartu ülikooli ajakirjandusõppejõud Maarja Lõhmus ning endine teleajakirjanik ja munitsipaalametnik Juhan Hindov.

Ametlikult kinnitamata andmetel on kaheksas kandideerija olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles, kellega ERR-il pole õnnestunud teisipäeval ühendust saada.