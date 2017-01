Michal: täna valite Tootsi ja Kiire vahel

Kristen Michal üldkogul kõnet pidamas. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Reformierakonna esimehe kandidaat Kristen Michal ütles üldkogul peetud kõnes, et Hanno Pevkur tegi vastaskampaaniat räpaselt ning märkis Oskar Lutsu teosele viidates, et erakonnal on võimalus valida juht Tootsi ja Kiire vahel.

Michali sõnul on valimisvõitlus olnud räpane, kuid räpase kampaaniaga puhast esimeest ei saa.

Michali sõnul on Eestis uue arenguhüppe jaoks vaja pikaajalist strateegilist vaadet. Michali sõnul on Reformierakonna suurimaks väärtuseks vabadus, kuid just vaba ühiskond on kõikjal rünnaku all. "Reformierakonna ülesanne on pakkuda vastutust," rõhutas Michal.

Michali sõnul on tal ideid ja oskuseid, et viia Reformierakond taas võidule. "Minu erakond on võitja erakond, alla võidu 2019. aastal pole meil põhjust tahta," rõhutas Michal.

Ta tõdes, et uus juhatus ei asu lustlikule jalutuskäigule. "Me läheme poliitilisele rindele võitlema oma põhimõtete ja Eesti arengu eest," rõhutas Michal.

Ühtlasi kritiseeris Michal oma vastaskandidaadi Hanno Pevkuri kampaaniat, mida ta nimetas räpaseks. "Üks meeskond jooksis lati alt läbi," märkis Michal, viidates Pevkurile.

"Vastaskampaaniat tehti räpaselt," rõhutas Michal. "Ausus, väärikus ja sirgeselgsus on väärtus. Need on väärtused, mille eest Reformierakond seisab," ütles Michal, lisades, et laupäeval valitakse erakonnale hea juhti, mitte "elukutselist meeldivat meest". "Teil on võimalus valida Tootsi ja Kiire vahel," lõpetas Michal, viidades Oskar Lutsu teosele.