Saaremaa Keskerakond ja IRL eelistavad sügisel minna valimisliitu

(Foto: ERR)

"Eks igasugu arutelusid võib pidada, kuid minu kindel seisukoht on see, et Keskerakond tuleb Saaremaal välja erakonna nimekirjaga," ütles otsuse kohta erakonna aseesimees Jaanus Karilaid. Ta lisas, et see saab olema tugev nimekiri.

Ka IRL-i peasekretär Kert Karus ütles, et IRL-il tuleb Saaremaal oma nimekiri. Seda vaatamata sellele, et valimisliidu Saarlane loomise otsustas muuhulgas enamusega erakonna maakondlik organisatsioon.

Omavalitsuste ühinemislepingu alusel tekib 1. jaanuarist 2018 kogu Saaremaad hõlmav Saaremaa vald. Valimised on tänavu oktoobris.