Uuring: Keskerakond on eestlaste hulgas toetust kahekordistanud

Keskerakond (Foto: PM/Scanpix)

Läinudaastase valitsuskriisi tekitajatena on kaotanud toetust nii sotsiaaldemokraadid kui ka IRL, toetust on saanud rahvuskonservatiivid ning Keskerakond on suutnud eestlaste seas toetust sügisega võrreldes kahekordistada, selgus uuringufirma Kantar Emor poolt BNS-i ja Postimehe tellitud erakondade toetuse uuringust.

Eestikeelsete valijate arvamuse põhjal, kelle käest uuringufirma Kantar Emor küsis veebruaris, et kui homme toimuksid riigikogu valimised, siis kelle poolt nad hääletaksid, on IRL üheksa protsendiga viimasel kohal, vahendas Postimees.

Eestlaste hulgas on Reformierakonna (31 protsenti) järel teiseks erakonnaks tõusnud EKRE 17 protsendiga ning Keskerakonna reitingu tõus on põhiliselt seotud muutustega eestlaste eelistustes ehk kui näiteks septembris toetas tsentriste seitse protsenti, siis veebruaris oli nende hulk 14 protsenti ehk poole suurem.

SDE reitingut (16 protsenti) iseloomustab vastupidine trend ehk eestlaste hulgas see pigem langeb ja mitte-eestlaste hulgas pigem kasvab.

Uuringufirma Kantar Emor küsitles veebruaris veebiintervjuude teel 882 valimisealist kodanikku vanuses 18-74 aastat.

Ratas: Keskerakonna teod vastavad rahva ootustele

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles Kantar Emori avaldatud erakondade toetusnumbreid kommenteerides, et Keskerakonna tõus näitab rahva ootust inimkesksema poliitika järele.

"Keskerakonna toetus on alates novembris valitsusvastutuse võtmisest veelgi tõusnud, mis tõestab, et oleme õigel teel. Keskerakond on Eesti riigi juhtimisse toonud tagasi mitmed olulised teemad ja väärtused, mis on seni liialt vähe tähelepanu saanud. Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, toetused maaelule, õpetajate palgatõus ning kohalike omavalitsuste tugevdamine on mõned kaalukad näited meie poliitikast," ütles Ratas.