Vändras hävis tulekahjus Eesti esinduslikem kaktusekollektsioon

Vändra vallas hävis tules kaktusekollektsioon. (Foto: ERR)

Köetavast kasvuhoonest ei jäänud pärast tulekahju suurt midagi järele. Harri Poom ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kahtlemata juhtub elus hullematki, aga kui ta hommikul avastas, et kaktusi enam pole, tuli tal pisar silma.

"Tulin omast arust puid ahju juurde panema, aga polnud midagi kuhugi panna. 26 aastat olen oma kaktusekollektsiooni rajanud kire ja armastusega, aga nüüd üks õnnetu öö ja pole enam midagi järel," rääkis Poom.

"Ilmselt, ma oletan, läks korstnas pigi või tahm põlema ja süütas plastikkasvuhoone, mis väga hästi põleb. Kui varemeid vaadata, siis on näha, et isegi puitkarkass ei ole ära põlenud, plastikuleek on lihtsalt sealt üle käinud. Taimedki seisavad püsti, astlad on ära kõrbenud - nad on surnud muidugi, aga nad ei ole ära põlenud. Ma oletan, et poole tunni, maksimum tunniga oli plats puhas," lisas aednik.

2007. aastal rajatud kasvuhoonet on külastanud Harri Poomi hinnangul tuhandeid inimesi, ka Eesti Televisiooni saade "Aia elu" külastas seda.

Mida Poom nüüd ette võtab, ta veel öelda ei oska.

"Ausalt öeldes, täna ma ei suuda üldse midagi mõelda. See kõik on alles nii värske. Selge on see, et kollektsiooni sellisena taastada ei õnnestu. Seal on ikkagi selliseid taimi, mis on vanemad kui mina, selliseid, mis on minuga lapsepõlvest kaasa tulnud ja mida enam ei ole. Hoone saab muidugi põhimõtteliselt üles ehitada, kui selline otsus teha, eks see läheb maksma muidugi. Aga seda ma veel kõike ei tea," rääkis Poom.