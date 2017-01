Entusiastide rajatud iglu peab Ida-Virumaal kevadeni vastu

Ida-Virumaal Kohtla-Nõmmel ehitati pühapäeval iglu. Paarkümmend huvilist pani ligi kaks meetrit kõrge lumeonni püsti kolme tunniga.

Lumest maja rajamist juhendas elus paarkümmend iglut püstitanud Enn Käiss, kelle sõnul on iglu väga mugav elamiskoht.

"Kui midagi käest ära tahad panna ja söömise lõpetad, siis lusika lööd seina sisse. Fotoaparaadi jaoks teed riiulikese. Kui tee liiga tuline on, siis võtad lõikad põrandast või seinast väikesed kuubikud ja paned sisse jahutuseks," loetles iglumeister Käiss ehitise mitmekesiseid võimalusi.

Käiss meenutas, et Koola poolsaarel Hibiini mägedes ööbides oli väljas 38 miinuskraadi, iglus oli aga märksa hubasem.

"Priimuse peal tegime õhtul teed ja natuke pakisuppe ja saime sisse +9 ning siis kustutasime küünlad ära ja keerasime magama. Hommikuks oli +4 alles," meenutas Käiss.

Üks ehitajatest Imbi Tito tunnistas, et iglu tegemine kunstlumest välja lõigatud tükkidest lihtne ei olnud.

"Küllaltki raske, sest et tükid on jäised. Aga ma arvan, et kui nad oleks sulalumetükid, siis nad oleks raskemad, aga praegu on ta parajalt jäätunud," muljetas Tito.

Ehitmise eestvedaja Enn Käiss tõdes, et kõige keerulisem on iglule katuse panemine.

"Täna ka natuke jäime jänni sellega. Algul noored tegid hästi suured uhked blokid, aga sa pead hakkama kohe varakult sissepoole kasvatama. Sest lõpus me tegime natuke haltuurat, kui nii võib öelda - panime suurte plaatidena. Tegelikult ta laotakse nagu kaminavõlv," tunnistas Käiss.

Pühapäeval ehitatud iglu peaks Kohtla-Nõmmel vastu pidama kevadeni.