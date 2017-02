(Foto: Postimees/Scanpix)

Rahandusministeeriumist jaanuaris Mihhail Korbi allkirjaga kõigile ministritele saadetud dokument annab suunised töökohtade pealinnast välja viimiseks ja sätestab, et kokku lepitud tuhande töökoha mujale viimiseks peaks kõik haldusalad pakkuma välja ka täiendavaid töökohti.

Korb pidanuks vastavalt valitsuse saja päeva plaanile esitama avaliku sektori töökohtade pealinnast väljaviimise aja- ja tegevuskava 16. veebruariks. Seda ei ole ta aga teinud.

"Asutuste väljaviimise kava koostamine võtab arvatust kauem aega, kuna tegemist on suuremahulise ja keerulise teemaga ning saja päeva tegevus on viibinud," ütles ministeeriumi pressiesindaja Kristina Haavala.

Tema sõnul annab ministeerium endast parima, et esimesel võimalusel kava valitsuskabinetile arutamiseks esitada. Konkreetset tähtaega ei julgenud Haavala välja öelda, kuid ta kinnitas, et praegu käib hoogne töö ja kava loodetakse kabinetti viia lähinädalail.

Rääkides haldusaladelt oodatavatest ettepanekutest töökohtade pealinnast välja viimiseks, selgitas ministeeriumi esindaja, et pakkumisi peaksid tegema kõik peale välisministeeriumi, mis on väike ja ilma allasutusteta üksus.

Kolmapäeval ütles Korb Tallinnast välja kolivate asutuste võimalikku tööjõupuudust kommenteerides ERRi raadiouudistele, et igas maakonnakeskuses on kindlasti piisavalt spetsialiste, kes oskavad väga kõrgel tasemel ametnikutööd teha.

"Lisaks sellele, me räägime täna kahest suurest reformist: räägime omavalitsuste reformist ja maavalitsuste reformist. Mõlema reformi käigus vabaneb terve rida inimesi, kes oma elus väga palju niisugust riigitööd teinud ja ma arvan, et juhul, kui tekib küsimus ametikohtade täitmise osas, siis suudavad need inimesed kindlasti väga edukalt need kohad ära täita," usub riigihaldusminister.

Rahandusministeeriumi esialgne kava riigiasutuste Tallinnast välja viimiseks näeb ette, et osa asutusi viiakse välja täiskoosseisus, mõned aga osaliselt. Lähemalt on Korb plaane tutvustada lubanud siis, kui ettepanekud valitsuskabinetti jõuavad.