Tööraamatu puudumise korral võivad abiks olla ka tunnistajad

Sotsiaalkindlustusamet palub inimestel, kes veel ei saa pensioni, aga on tööturul olnud ka enne 1999. aastat, tuua ametile oma tööraamat. Kui see kadunud on, tuleks leida üles vanad töölepingud või minna ametisse kahe tunnistajaga.

See kõik on vajalik seoses neljapäeval vastu võetud valitsuse otsusega, mille järgi hakatakse tulevikus pensioni maksma tööstaaži alusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valitsuse neljapäevase otsuse kohaselt ei arvestata tulevikus pensioni esimest sammast ehk riiklikku osa enam töötasu pealt, vaid töötatud aastate pealt. Alates 1999. aastast on sotsiaalkindlustusametil võimalik töötajate tööstaaži näha makstud sotsiaalmaksu pealt, kuid enne seda koguti sotsiaalmaksu teisiti ja isikustatud andmed puuduvad.

"Enne 1. jaanuari 1999 ei ole võimalik töötamise andmeid registrist kätte saada ja need andmed on inimesel kodus dokumentide peal," nentis sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juht Kati Kümnik.

Kuna tööraamatuid ei ole olnud vaja aastaid, ei pruugi paljud inimesed neid enam leida.

Näiteks Olga Saikovskajal on näiteks tööstaaži 10 aastat, mida ta peab tõendama hakkama.

"Muidugi mitte," vastas ta küsimusele, kas tal on tööraamat alles. "Sest me elame e-riigis ja ma arvasin juba ammu, et sellised asjad ei mängi mingit rolli elus. Ma isegi ei mäleta, kes on see tööandja, kelle juurde minu raamat lõppude lõpuks jäi."

Aga mis saab siis, kui tööraamat on kadunud?

"Kindlasti palume meiega ühendust võtta. Me aitame otsida arhiividest informatsiooni ja on ka variant, et inimene saab tunnistajatega meie juures tööstaaži kinnitada," sõnas hüvitiste osakonna juht Kümnik.

"Kui inimesel on olemas arhiiviteatised, töölepingud või ka tunnistajad, siis me püüame ikkagi niimoodi, et tööstaaž saab tõendatud ja inimene ei kaota oma pensionis seetõttu," lisas ta.

Pensioniekspert ja praegu kehtiva pensionisüsteemi üks loojatest Lauri Leppik tuletas meelde, et tööraamat kaotas tähtsuse 2009. aastal vastu võetud uue töölepingu seadusega ning selles seaduses on tööraamatu võimalik tähtsus tulevikus ära märgitud.

"See on paragrahv 134, mis räägib siis sellest, et töötajad, kellel on tööraamatus selliseid kandeid, mis pensionistaaži arvutamiseks olulised on, need inimesed võivad esitada tööraamatu andmete registreerimiseks sotsiaalkindlusametisse. Ma mäletan, et tol ajal sotsiaalministeerium sellele ka tähelepanu pööras, aga võimalik, et osad inimesed ei pööranud selle tähelepanu," lausus Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur Leppik.

Mõeldes nende andmete rahalisele väärtusele, tegi Leppik arvutuse.

"Me teame seda, et täna on pensioni aastahinde väärtus viis eurot ja 51 senti. Need inimesed, kellel tööraamatud on alles, võivad vaadata, palju neil on seda vana pensioniõiguslikku staaži. Korrutades selle aastate arvu läbi viie ja poole euroga saavad nad teada, et palju nad tänases väärtuses on selle staaži eest õigust kogunud. See viis ja pool eurot ühe kuu arvestuses," ütles ta.

Ajalist piirangut tööraamatu viimiseks sotsiaalkindlusametile ei ole. Sellega võib oodata ka ajani, mil inimene reaalselt pensioni taotlema hakkab.