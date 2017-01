Pärnumaal on ülikiire interneti vastu huvi leige

Pärnumaal alustatud DigiTee projekti eesmärk on võimaldada Pärnumaa kodudel, ettevõtetel ja asutustel ülikiiret internetiühendust.

Tegelikult loodeti vajalik hulk soovijaid juba eelmisel aastal kokku saada. Selgus aga, et teha tuleb tõsist teavitustööd, sest inimesed ei saa aru, mida neile õieti pakutakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Et ülikiire interneti kohta infot jagada, ongi parasjagu käimas niinimetatud digituur. Käidud on juba mitmes paigas, näiteks esmaspäeva õhtul oli koosolek Paikuse vallas.

Eriliselt rahvarohked pole need koosolekud olnud, sest paljud arvavad, et neile piisab mobiilsest internetistki. Aga et valguskaabel võimaldab digitelevisiooni, kodust wifit ja palju muud, selle peale üldjuhul ei tulda.

DigiTee roll on leida ülikiire interneti soovijad, seejärel aga rajada firma, mis ühendaks need kodud või ettevõtted baasvõrguga, mille riik on rajanud või rajamas. Seejärel tulevad juba teenusepakkujad, näiteks Telia või Starman. Esialgsest graafikust on DigiTee maha jäänud.

Et järgmise aasta riigieelarvest raha taotleda, tuleb materjalid uba kevadel kokku panna. Pärnumaa on esimene maakond, kus on otsustatud ülikiire internet inimeste kodudesse viia. Juba on kokku lepitud, et valguskaabliga liitumine maksab 300 eurot, seda nii korter- kui eramajale, samuti asutusele-ettevõttele.