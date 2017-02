5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Tere hommikust! Siin on uudised, mis ööga maailmas toimunud on ja mida tänaselt päevalt oodata.

Alternatiivsed tubakatooted maksustatakse aktsiisiga

Alternatiivtubakatoodete aktsiis kehtestatakse valitsuse sõnul seetõttu, et kaotada ebavõrdne konkurents klassikaliste tubakatoodetega.

Alternatiivne tubakatoode on näiteks e-sigarettide täitevedelik, vesipiibutubakat asendavate aurukivide maitsestamiseks kasutatav vedelik, tubaka tahke aseaine ja muu.

Alternatiivsete tubakatoodete aktsiisimääraks saab 0,2 eurot tubakavedeliku milliliitri kohta või 0,2 eurot milligrammi kohta, kui toode on geeljas. Ühele milligrammile tubakavedelikule vastab umbes 5,6 sigaretti. Ühe sigareti aktsiis on tänavu ja 2018. aastal ligikaudu 0,1 eurot.

Tubaka tahke aseaine aktsiisimäär on sarnane suitsetamistubaka aktsiisimääraga. Võimaliku piirikaubanduse mõjude leevendamiseks kehtestatakse alternatiivsetele tubakatoodetele madalam aktsiis kui sigarettidele.

Valitsus otsutab, kas muuta karistusseadustikku lisanduvate naiste- ja seksuaalvägivalla vastaste punktidega

Valitsus otsustab tänasel istungil naistevastase vägivalla tõkestamiseks sõlmitud Istanbuli konventsiooni nõuetest tuleneva karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmised. Põhimuudatustega kriminaliseeritakse tahtevastane abielu, naise suguelundite sandistav moonutamine, ahistav jälitamine ja inimkaubanduse ohvrilt seksi ostmine. Samuti laiendatakse alaealiste vastu toimepandud kuritegude ringi, mille puhul aegumistähtaeg peatub kuni ohvri täisealiseks saamiseni.

Eelnõu on seotud Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise ettevalmistamisega.

Suurmeeleavaldus Rumeenias

Rumeenia pealinnas Bukarestis toimus kommunismijärgse aja suurim massimeeleavaldus, kus vähemalt 150 000 inimest tulid tänavaile meelt avaldama valitsuse otsuse vastu dekriminaliseerida võimu kuritarvitamine. Mitmed protestijad loopisid politseinikke pudelite ja pürotehnikaga, millele julgeolekujõud vastasid pisargaasiga. Osa politseinikke ja meeleavaldajaid vajas ka arstiabi.

Meeleavaldajad nõudsid valitsuse tagasiastumist seoses erakorralise määrusega, mille alusel ei ole võimu kuritarvitamine enam kriminaalkorras karistatav ja mis võeti vastu parlamendist mööda minnes. Rumeenia valitsuse sõnul vastab määrus igati põhiseadusele.

Facebook peab maksma trahvi

USA kohus otsustas, et sotsiaal-võrgustik Facebook ja neile kuuluva Oculus Rifti loojad peavad tasuma trahvi summas 500 miljonit dollarit mängutarkvara tootvale firmale ZeniMax. Nende esitatud hagi kohaselt varastas sotsiaalmeediahiid nende virtuaalreaalsuse tehnoloogia.

Hagi järgi arendas Oculuse asutaja Palmer Luckey virtuaalreaalsuskomplekti, kasutades selleks mängutarkvaratootjalt ebaseaduslikult omastatud lähtekoodi. Facebook omandas Oculuse kolme aasta eest enam kui kahe miljardi dollari suuruse tehinguga ning alustas kohe ka Rifti peakomplektide müüki.

2. veebruar - Tartu rahu aastapäev

Tänapäeva maailmas, kus võimalusi on rohkem kui aastakümneid tagasi ning kaasaegsel põlvkonnal puudub vahetu sõjakogemus, küsis Hugo Treffneri gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Aare Ristikivi küsimuse: kas Tartu rahuleping on noorte inimeste jaoks oluline, kas see on osa nende identiteedist?

Tartu rahuleping, mis lõpetas Vabadussõja ja mille alusel tunnustas Venemaa "ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, loobudes vabatahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest Eesti rahva ja maa kohta", pole tänapäeva noorte jaoks üks tüütu peatükk ajalooõpikus. Oma õpilaste seas läbiviidud küsitlustulemuste põhjal sõnas õpetaja Aare Ristikivi, et rahulepingu üle tunnevad õpilased uhkust ja see on osa nende identiteedist.

Ka Tartu Jaan Poska gümnaasiumi abituriendid Uik Leete ja Indrek Kuusk leidsid, et just Eesti Vabariigi sünd on see, kus rahulepingu roll on asendamatu. Lisaks põhifaktidele ehk kes, millal ja miks Tartu rahu sõlmisid, oskasid noormehed välja tuua ka lepingu detaile.

Abituriendid lisasid, et nende jaoks ei ole Tartu rahuleping lihtsalt üks märgiline sündmus ajaloos, vaid oluline on dokument ka tänapäevases kontekstis.

Peamiselt pilves ilm. Kohati sajab vähest lund ja lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on 0..-3°C.

Allikas: Ilmateenistus