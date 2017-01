"Rahva teenrid": sisuturundust uudiste pähe esitades saeb meedia oksa, millel istub

(Foto: Postimees/Scanpix)

Analüüsides sel nädalal ilmsiks tulnud infot, et telekanal TV3 võimaldas uudistesaatesse reklaamlugusid osta, leidsid Vikerraadio saates "Rahva teenrid" osalenud ajakirjanikud, et sellisel viisil saeb meedia oksa, millel istub, sest kaotatud usaldusväärsust enam tagasi ei saa.

Ajakirja Pere ja Kodu peatoimetaja Heidit Kaio rääkis, et kui inimestel tekib küsimus, miks seadus sisuturunduse uudistes keelab, siis põhjus on väga lihtne: et uudiseid saaks usaldada, et pätt ei saaks end puhtaks osta ega erakonnad valimiste ajal positiivset kajastust osta.

ERRi portaali toimetaja Merilin Pärli, kes oli ka skandaali tekitanud loo autor, ütles, et kõik, kellega ta sel teemal suhtles, kinnitasid, et raha eest saab sisu osta ka teiste erakanalite uudistesaadetesse, erinevalt TV3-st ei ole mujal aga konkreetset hinnakirja. Ostjad ei taha seda avalikult tunnistada.

"Kõige rohkem saeb ajakirjandus sellega enda oksa. Ta müüb sellega jupikaupa, hinnakirja alusel oma usaldusväärsust maha," sõnas Pärli. "Kui sa korra vaatajat petad, saab ta aru, et see tegelikult ikka ei olnud päris nii, keegi on hoopis raha eest endale usaldusväärsust saanud osta. Teinekord ta enam ei tea, mida usaldada, mis sellest kanalist tuleb".

Heidit Kaio sõnul tuleb sisuturundust meedias juba mõnd aega uksest ja aknast sisse ja see poleks nii tähtis, kui poleks ülemaailmset tendentsi, et uudis üleüldse hägustub.

"Kui ka ajakirjanikud on juba teinekord sellega hädas, et aru saada, mis on uudis ja mis ei ole, kust läheb tõe piir /.../, siis sellepärast me ajakirjanikena praegu väga raevukalt seda siseturunduse probleemi võtame, et me võitlemegi selle eest, et inimese jaoks jääks alles uudiste puhtus, usaldusväärsus," lausus ta.

Saatejuht Mirko Ojakivi arvates võiks reegel olla lihtne - makstud sisul peab olema juures märge, et tegu on reklaami või sisuturundusega. Pärli ja Kaio tõid välja, et uudistes ei tohi reklaami seaduse järgi üldse olla.

"Kui ikkagi info ei teeni teavitamise eesmärki, vaid ühe ettevõtte ärihuve, siis see on probleem," nentis Ojakivi.

Neljapäeval kirjutas ERRi portaal, et kui ajakirjanduseetika koodeks nõuab selle selget eraldamist uudislikust sisust, siis TV3 pakub klientidele müüa uudislugusid, ilma neid sisuturunduse märkega eraldamata. Reedel teatas tehnilise järelevalve amet (TJA), et alustas TV3 suhtes menetlust.