5 uudist, mida täna hommikul teada

Viis uudist (Foto: ERR/Fotor)

Siin on valik tänahommikustest uudistest!



Metsandusnõukogu arutab muudatusi metsanduspoliitikas

Metsandusnõukogu koguneb arutama metsaseaduse muudatusi, sest korraldamist vajab viljakate kasvukohatüüpide kuusikute majandamisega seonduv ning raied looduskaitsealade piiranguvööndites.

Hetkel kehtiva metsaseadusega seatud raievanused ei võimalda majandusmetsade viljakate klasside kuusikuid optimaalses eas kasutusse võtta. Seetõttu väheneb puistu tootlikkus ning mädanike tõttu halveneb puidu kvaliteet.

Kuusikute raievanuse langetamise kompensatsioonina on töörühm välja pakkunud salu- ja laanemetsade range kaitse.

Eestimaa Looduse Fondi hinnangul aitaks kokkulepitud salumetsade kaitse tegevusplaan leevendada metsade olukorda. Värske analüüs näitab, et riigi maadel on maha raiutud nii suur osa vanadest salumetsadest, et vajalikus mahus kaitse alla võtmiseks neid enam pole.



Trump: NATO on vanamoodne

USA valitud president Donald Trump ülistab Ühendkuningriigi ajalehele The Sunday Times ja Saksa ajalehele Bild antud intervjuus Brexitit.

Tegemist on esimese intervjuuga, mille Trump Briti ajakirjandusele pärast presidendiks valitud saamist andnud on. Usutluses lubab ta sõlmida Ühendkuningriigiga erikaubandusleppe. Trump avaldab ka arvamust, et brittide tuules lahkuvad Euroopa Liidust teisedki riigid.

NATO-t nimetab ta vanamoodsaks. Trump tõdeb, et oma kohustusi alliansi ees täidab vaid viis riiki. Vastuseks küsimusele, kas ta mõistab, et Ida-Euroopa ja Balti riigid kardavad oma julgeoleku pärast agressiivse Venemaa kõrval, vastas miljonär, et saab sellest aru.

Rääkides suhetest Venemaaga ütleb Trump, et on valmis leevendama Venemaa sanktsioone, kui Moskvaga jõutakse kokkuleppele näiteks tuumarelvade märkimisväärses vähendamises.

Trump märgib, et üritab luua sõbralikke ja usaldusväärseid suhteid nii Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeliga kui ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Aga ta tõdes, et see usaldus ei pruugi kesta kaua.

Trump avaldab arvamust, et Saksamaa liidukantsler Angela Merkel tegi katastroofilise vea, kui lasi sisserändajatel takistamatult riiki valguda. Trumpi hinnangul põhjustas just pagulaskriis Suurbritannia lahkumise ühendusest.



Hooajatööks inimeste värbamine välismaalt muutub lihtsamaks

Eelmise nädala lõpus kinnitas valitsus määruse, mis sätestab hooajaööle esitatavad nõuded ja hooajaliste tegevusalade loetelu. Olulisim muudatus tööandja vaatevinklist on see, et edaspidi ei pea välismaalt pärit hooajatöölistele maksma 1,24-kordset Eesti keskmist brutopalka.

Kui heita pilk lühiajalise töötamise statistikale, ütlevad numbrid, et lisakätepaare piiri tagant hooajatöödeks Eestisse tuuakse. Näiteks 2012. aastal värvati põllumajandussektoris 43 välismaa päritoluga hooajatöölist, samas eelmisel aastal andsid ettevõtjad sektoris tööd juba pea 200 välisriigi kodanikule.

Eesmärgiga leevendada tööjõupuudust hetkedel, millal abikäsi kõige rohkem vaja on, kaotataksegi siseministeeriumi kodakonsus- ja rändepoliitika osakonna nõuniku, Killu Vantsi sõnul nüüd ära nõue,maksta hooajatöödel teise riigi kodanikule 1,24-kordset Eesti keskmist brutopalka.

Ministeerium laiendas ka sektorite nimekirja, kus hooajatöid esineda võib. Ehk kui senini sai kiireteks perioodideks välismaalasi appi võtta ainult põllumajandussektoris, siis edaspidi võib seda teha ka majutus- ja toitlustussektoris ning toiduainete ja alkoholivaba joogi tootmise valdkonnas.

Samuti pikendati perioodi hooajatööde tegemiseks. Uuendusena võib nüüd hooajatööd teha kuue kuu asemel üheksa kuud.



Kohus kaalub Märt Ringmaa vanglast vabastamist

Viru maakohus kaalub esmaspäeval 2001. ja 2003. aastal Tallinnas kahe lõhkemata jäänud pommi paigaldamise eest 15-aastase vangistuse saanud ja ajakirjanduses Pae tänava pommimeheks tituleeritud Märt Ringmaa enne tähtaega vanglast vabastamist.

Kohus arutab võimalikku ennetähtaegset vabastamist videosilla abil ehk Ringmaad (78) vanglast Jõhvi kohtumajja ei tooda.

Alates 2005. aasta sügisest vanglas viibiva Ringmaa 15-aastane vanglakaristus jõustus 2010. aasta veebruaris, kui riigikohus ei võtnud tema advokaadi kaebust arutusele.

Vandeadvokaat Urmas Simon taotles riigikohtult Ringmaa õigeksmõistmist kahe lõhkemata jäänud pommi süüdistuses ning talle pensioni väljapetmise eest leebema karistuse määramist.

2009. aasta detsembri lõpus teatas toonane juhtiv riigiprokurör Margus Kurm, et ta loobub Ringmaa süüasjas Tallinna ringkonnakohtus langetatud kohtuotsuse vaidlustamisest.

Tollal mõistis kohus Ringmaa süüdi Tallinnas Lasnamäel Punane tänav 15 taarakioski juurde pommi panemises 2001. aasta 11. aprillil ning Pae tänav 23 2003. aasta 19. novembri öösel pommi panemises. Mõlemad pommid avastati ning need ei plahvatanud.

Eesti rahvaarv kasvas aastaga 1850 inimese võrra

Esialgsetel andmetel oli tänavu 1. jaanuaril Eesti rahvaarv 1 317 800 ehk 1850 inimese võrra rohkem kui aasta varem samal ajal.

Negatiivse loomuliku iibe tõttu vähenes rahvaarv 1370 inimese võrra ning positiivse välisrändesaldo tõttu suurenes 3220 võrra, teatas statistikaamet.

Kokku kasvas Eesti rahvaarv 2016. aasta jooksul 0,14 protsenti. Eesti rahvaarv on juba kaks aastat kasvanud, kuna sisseränne on olnud suurem kui väljaränne ja negatiivne loomulik iive.

Eestis sündis 2016. aastal üle 13 900 lapse. Sündide arv on püsinud ligikaudu samal tasemel juba viis aastat. Arvestades, et sünnitusealiste naiste arv on vähenenud, võib seda võtta hea uudisena, kuid väga heade uudisteni sündide arvu puhul on veel pikk maa minna.

2016. aastal suri 15 300 inimest. Surmade arv on kuuendat aastat järjest püsinud samal tasemel, kõikudes +/-150 inimese võrra. Et rahvastik vananeb ja vanemaealiste arv suureneb iga aastaga, võib eeldada oodatava eluea jätkuvat kasvu.

2016. aastal saabus Eestisse elama 9100 inimest ja Eestist lahkus 5800 inimest.



Tänane ilm

Täna tuleb pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 0..-5°C.

Allikas: Ilmateenistus