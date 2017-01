Uudistepäeva kokkuvõte 6. jaanuaril (Foto: ERR/Fotor)

Siin on valik tänastest oluliseimatest uudistest!

Elektririke jättis parvlaeva Sõru-Triigi liinil triivima

Sõru-Triigi liini teenindav parvlaev Subsea Seven triivis reedel mitu tundi merel, kuna elektririkke tõttu ei õnnestu alusel peamasinat käivitada. Laevale suundus appi kalalaev Amazon, kes pukseeris laeva pärastlõunal Sõru sadamasse.

Liinil laevaliiklust korraldava Kihnu Veeteede juhatuse esimehe Andres Laasmaa sõnul tekkisid Subsea Sevenil tehnilised probleemid kella 9.07 ajal, kui laev oli juba koos 26 reisijaga sadamast väljunud. "Alusel tekkis elektrikatkestus, mistõttu seiskus peamasin ja seda ei saa ka käivitada," ütles Laasmaa kella 12 ajal.

Tema sõnul jäi alus triivima, kuid püsib siiski paigal, kuna jää hoiab teda ühe koha peal. "Madalikule kaldumise ohtu pole, samuti pole ohtu reisijatele," kinnitas Laasmaa.



Grippi haigestumine kasvab, haripunkt on alles ees

Grippi haigestunuid on praegu palju, kuid haripunktist on veel vara rääkida, sest järgmisel nädalal algab kool ja see tõstab ka haigestujate arvu, ütles terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri.

Tallinnas on mitu haiglat gripiohu tõttu uksed külastajatele sulgenud. Saluri rääkis Vikeraadio saates "Uudis+", et haiglas viibivatele juba niigi nõrgema organismiga inimestele võib gripp saada saatuslikuks ja seetõttu tuleks külastamiskeeldu mõistvalt suhtuda.

Gripist tingitud surmajuhtumid on enamasti vanematel ja kaasuvate haigustega inimestel. Seepärast tuleks krooniliste haiguste põdejail end vaktsineerida või kui see pole tervislikel põhjustel võimalik, tuleks end vaktsineerida tema lähedastel, et nad talle grippi ei levitaks.

"Gripp ei küsi," lausus terviseameti esindaja. "Just täna sain info, see ei ole veel meie statistikas sees, kus lastehaigla teatas ühe seitsmekuuse ilmakodaniku lahkumisest ja selle põhjuseks oli gripiviirus".

Saluri arvates võiks riiklikult laiemalt mõelda, kuidas motiveerida inimesi haigena kodus püsima, et nad kiiremini paraneksid ja nakkusi teistele ei levitaks.



TS Laevad sai ministeeriumilt 400 000-eurose trahvi

Majandusministeerium saatis reedel uute parvlaevade hilinemise tõttu TS Laevadele esimese 400 000 euro suuruse trahviotsuse.

"Üks uus parvlaev on küll tänaseks kohal ja lähipäevil asub teele ka järgmine, kuid lepingupartnerina vastutab vedaja ehk TS Laevad lepingu täitmise eest. Selle kohaselt pidid uued parvlaevad liinile jõudma möödunud aasta esimesest oktoobrist.

Võimetus laevu õigeaegselt liinile tuua toob neile aga kaasa trahvi," selgitas majandusminister Kadri Simson trahvi tagamaid. „TS Laevad saab omakorda trahvid välja nõuda ehitusega hilinenud lepingupartneritelt,“ lisas ta.

Vastavalt riigi ja TS Laevade vahelisele lepingule pidi 1. oktoobril 2016. aastal Saaremaa ja Hiiumaa liinidele tulema neli uut parvlaeva. Kuigi TS Laevad täitis lepingus ettenähtud punkte reisijate vedamise osas ja laevaühendus saartega toimis, ei vastanud laevad siiski lepingus sätestatud nõuetele ehk polnud uued, nagu lubatud.



Venemaa alustas vägede väljatoomist Süüriast

Venemaa teatas reedel, et on alustanud vägede Süüriast väljatoomist ja esimesena naaseb kodumaale merevägi.

"Vastavalt Vene Föderatsiooni relvajõudude ülemjuhataja, president Vladimir Putini otsusele alustab Venemaa kaitseministeerium relvajõudude vähendamist Süürias," ütles relvajõudude kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov reedel Reutersi teatel.

Gerassimovi sõnul naaseb Süüriast kõigepealt merevägi eesotsas Admiral Kuznetsovi lennukikandjaga, mis on paiknenud Süüria Vahemere ranniku juures.

Detsembris ütles Putin, et Venemaa on Süüria opositsioonirühmituste ja valitsuse vahel sõlmitud relvarahuleppe alusel nõustunud oma sõjalist kohalolekut Süürias vähendama.



Trumpi nõudel lahkuvad kõik Obama määratud suursaadikud 20. jaanuariks

Allikate kinnitusel otsustas USA presidendiks valitud Donald Trumpi üleminekumeeskond mitte anda välisriikides viibivatele poliitiliselt määratud suursaadikutele nn armuaega ehk diplomaadid lahkuvad oma ametipostilt hiljemalt 20. jaanuariks ehk päevaks, mil Trump ametlikult presidendiks saab.

Otsuse tõttu on osa diplomaate keerulises olukorras, sest peavad kiirkorras hakkama ajama näiteks eluaset, viisareegleid ja laste kooliharidust puudutavaid dokumente. Samuti tähendab Trumpi meeskonna otsus seda, et mõned olulised USA saatkonnad jäävad pärast Trumpi ametisse asumist kuudeks ilma suursaadikuteta

Meedias levinud teadet kinnitas ka USA suursaadik Uus-Meremaal, kes teatas Twitteris, et lahkub 20. jaanuaril. Gilbert märkis, et korraldus oli antud "ilma eranditeta" ning see saadeti välisministeeriumi poolt 23. detsembril.

Seni on USA administratsioonide vahetumise puhul olnud üldjuhul tavaks, et poliitiliselt määratud suursaadikud saavad jääda oma ametisse nädalateks või kuudeks pärast uue presidendi ametisse asumist.

Osaliselt on see seotud isikliku lähenemisega diplomaatide perekondade suhtes, kuid suures osas võimaldab selline tava ka tagada järjepidevust olukorras, kus uus administratsioon ajapikku nii kodumaal kui diplomaatilistes esindustes poliitilisi ametnikke välja vahetab.



Jon Mikiveri juhtimisel alustab R2-s vabameelne saatesari

Täna alustab Raadio 2 eetris värske saatesari, mis pakub nii vabameelseid sketše, põnevat improvisatsiooni kui ka muhedaid mänge.

""Jon Mikiver Show" on vabameelne raadiosaade, mis hakkab murdma reedese päeva selgroogu. Mängud ja sketšid roteerivad igas saates. Ükski külaline ei tule saatesse niisama pelgalt juttu rääkima, vaid pannakse alati proovile," selgitas saate olemust saatejuht Jon Mikiver.

Saatesari alustab reedese "KalendeR2" asemel, mis sellest aastast enam ei jätku. "Oleme otsustanud KalendeR2 igaveseks riiulisse teiste saadete kõrvale panna, kusjuures meid pannakse seal Märt Rannamäe show ja saate "Must Mesi" vahele," teatas saatemeeskond sotsiaalmeedias.

Meeleolukas "Jon Mikiveri Show" alustab Raadio 2 eetris täna pärast kella 15.00 uudiseid.



"Agenda" CES-il: kaasaskantav päikesepaneel ühendab kodu elektrivõrgust lahti

Maailma suurimal tehnoloogiamessil CES tutvustatakse esimest päikesepatareid, mis oskab energiat salvestada ja seda jagada ning suhelda energiat tarbivate asjadega.

Solpad on pisut sülearvutist suurem kast, mis oskab päikeseenergiat salvestada ja seda masinatele sobivaks muuta.

"Lihtsalt pane juhtmed külge ja ühenda siia, mida iganes sa tahad," selgitas Solpadi tutvustaja Chris Estes Raadio 2 saatele "Agenda".

"See ei ole ainult energiaga seotud. Solpadi abil saavad tark kodu ja päikeseenergia ühe süsteemi osadeks," märkis Estes. Seega on täiesti võimalik end elektrivõrgust lahti ühendada, mis tähendab, et korraliku elektrivarustuse saab endaga kaasa võtta kuhu iganes.



Fotod: Helsingis süttisid valgusfestivali ajaks tuhanded tuled

Soome pealinnas Helsingis peetakse 5.-9. jaanuarini valgusfestival Lux Helsinki, mille ajal valgustavad linna tuhanded tuled.

Lux Helsinki kuulub Soome iseseisvumise 100. aastapäeva tähistamise programmi, vahendas Yle.

Festivali põhilisel marsruudil, mis kulgeb Kauppatorist Kruunuhaka piirkonda, näeb 15 kunstiteost, mille autoreiks on Soome, Hollandi ja Mehhiko valgus-, meedia- ja fotokunstnikud.

Lisaks näeb Helsingis ka paljusid installatsioone Kaapelitehdase keskuses avatud valguskunstinäitusel.

Vaata fotosid siit!

Homne ilm

Homme päeval läheb ilm pilve ning tihe lumesadu levib loode poolt kagu suunas. Tuiskab. Saartel tuleb sekka lörtsi ja võib olla jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 15, rannikul 20-23 m/s. Õhtul hakkab edela- ja läänetuul nõrgenema. Õhutemperatuur tõuseb Ida-Eestis -12..-6, Lääne-Eestis -5..0, rannikul kuni +2°C-ni.