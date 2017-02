Peaminister Ratas õpib inglise ja vene keelt

Kaader intervjuust CNBC-le. (Foto: CNBC)

Peaministri ametis on Jüri Ratas (KE) pidanud andma ka mitmeid võõrkeelseid intervjuusid. Ta on saanud kõik jutud räägitud, kuid kuulajatele on jäänud kõrva, et tema inglise keele oskust annaks lihvida.

Inglise keele õpetajad, kes tutvusid möödunud nädalal CNBC-le antud ingliskeelse intervjuuga, hindavad peaministri keeleoskust keskmiseks.

" [Ta] kasutab suhteliselt laia sõnavara, teemakohaseid käibefraase. Ajavormide kasutus üldiselt korrektne, mõned üksikud vead. Enim vigu artiklite ja eessõnade kasutamisel," loetleb üle kahekümne aasta keeleõpetajana töötanud keeltekooli Tallinn Language Centre / International House Tallinn juhataja Katrin Langa. "Lihvimist vajaks kõne üldine sujuvus, kõneleja aktsent ja intonatsioon. Samuti tuleks tegeleda lauseehitusega," annab kogemustega õpetaja soovitusi.

Tema üldine hinnang peaminister Ratase suulisele väljendusoskusele on tase B2, mis vastab keskmisele oskusele.

Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemi enesehindamise skaala ütleb B2 suulise eneseväljenduse kirjelduseks nii: "Oskan vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saan aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskan oma seisukohti väljendada ja põhjendada."

Kõrgema B2 või madalama C1 keeleoskuse tasemele hindab peaminister Ratase inglise keele oskust ka inglise keelt emakeelena kõnelev õpetaja Nicholas Marsh. "Lihtsalt väljendatuna, ta on võimekas suhtleja vaatamata mõningatele vigadele ja inglise keele väärkasutusele," võtab üheksa aastat Tallinnas keelt õpetanud Marsh kokku.

Ta nimetab Ratase keelevigu eestlastele tüüpilisteks, mis johtub kahe keele grammatilistest erinevustest. Nii näiteks eksib peaminister põhiliselt artiklite (a, an, the) kasutamise vastu. Ka eessõnad (in, on, at jne) on enamasti valesti läinud ning sõnade järjekord vale. Samuti eksib peaminister ajavormide kasutamisel, kuid nagu keeleõpetaja märgib, oli öeldu sisu vigadest hoolimata arusaadav. Ta toob esile, et Ratas kasutas vähemlevinud väljendeid korrektselt, mis viitab, et tema arusaam ja kokkupuude erialaterminitega on väga hea, mida võikski peaministri ametist eeldada.

Valitsuse pressinõunik Helin Vaher kinnitab, et Ratas tegeleb keeleõppega kord nädalas, et oma oskusi Eesti EL-i eesistumise ajaks parandada.

"Peaminister Jüri Ratas võtab korra nädalas nii inglise kui vene keele tunde, et end võõrkeelte alal täiendada. Seoses Eesti riigi esindamisega ja suvel algava Eesti Euroopa Liidu eesistumisega peab peaminister vajalikuks oma inglise keelt veelgi arendada ja enam erialast sõnavara omandada."

