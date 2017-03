Haukanõmm otsustab Vabaerakonna juhiks kandideerimise 20. märtsiks

Monika Haukanõmm. (Foto: Postimees/Scanpix)

Vabaerakonna fraktsiooni liige Monika Haukanõmm ütles, et otsustab erakonna esimeheks kandideerimise 20. märtsiks. Ta märkis, et oluline argument kandideerimiseks on erakonnaliikmete suur toetus.

Haukanõmm ütles ERR-i uudisteportaalile, et on erakonnas tundnud piisavalt toetust, et võiks kaaluda kandideerimist.

"Jaa. Ma olen seda tundnud ja kogenud ja sellest tulenevalt ma seda ka kaalun. See ei ole nii, et mulle endale tuleb ühel hetkel soov, vaid pigem ikkagi on olemas piisavalt suur hulk inimesi, kes on seda mõtet arendanud," lausus Haukanõmm.

Kolmapäeval ütles Haukanõmm "Aktuaalsele kaamerale", et mitmed inimesed ja piirkonnad on tal juba palunud kandideerida. "Loomulikult ma kaalun seda väga tõsiselt, aga täna ei saa ma seda öelda, kas ma seda teen või mitte," ütles Haukanõmm.

"Ma teen selle otsuse 20. märtsiks," ütles Haukanõmm.

Seni on kandideerimisest teatanud Jevgeni Krištavovitš ja Artur Talvik.

Haukanõmme sõnul on tegemist väga erinevate inimestega. "Igal inimesel on õigus ennast üles seada erakonna esimehe kandidaadiks. Loomulikult on nad väga erinevad, aga mul on hea meel, et meil on rohkem, kui üks kandidaat," lausus ta.

Haukanõmm rääkis, et kuigi talle ei ole keegi erakonna liikmetest öeldnud, et keegi veel sooviks kandideerida, võib iga liige ennast üles seada ja kandidaate võib juurde tulla küll.

Vabaerakond saab uue esimehe 23. aprillil.