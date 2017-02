Ossinovski sõnul pole ta kanepi suhtes jäigal positsioonil

Jevgeni Ossinovski (Foto: ERR)

"Ravikanep märksõnana ehk kanepi tarvitamine valu leevendamise otstarbel on oluline teema. Eestis on see ju tegelikult võimalik, aga arstid ei ole kuigi altid kannabinoide sisaldavaid ravimeid valuravimina välja kirjutama. Meil on loodud regulatsioon, mille alusel on võimalik ravikanepit riiki sisse tuua," rääkis Ossonovski usutluses Eesti Päevalehe nädalalõpuväljaandele LP.

Ossinovski lausus, et arstid ei ole valmis neid retsepte välja kirjutama, millega oleks võimalik ravim kätte saada. "Olen sellest rääkinud mitme arstiga, kes omavahel ütlevad, et toetavad, aga teema on liiga polariseeriv ja keeruline ka arstide ringkondades, mistõttu on parem sellest hoiduda," ütles Ossinovski.

Eestis vajab ravikanepi kasutamise teema Ossinovski hinnagul veel settimist. "Ütlen avalikult ja siiralt: kui spetsialistid lepivad selles kokku, olen mina valmis lihtsustama sedasorti ravimite sissetoomise korda. Möönan, et meie meditsiinisüsteemis pööratakse valule natuke liiga vähe tähelepanu. Valu leevendamiseks tuleb leida rohkem võimalusi, kui seni tehtud on," ütles Ossinovski.

Kanepi legaliseerimise kohta märkis Ossinovski, et tasub jälgida ja hinnata teiste riikide kogemust. "Samas on täiesti selge, et sedasorti otsustel peab olema laialdane ühiskondlik heakskiit. Praegused küsitlused näitavad, et meil seda pole. Täpsemalt öeldes on selles küsimuses erakordselt suur vanuseline lõhe. Vanavanemate ja küllap ka vanemate põlvkonna veendumuse järgi ei tuleks kanepi legaliseerimine üldse kõne alla," tõdes minister.