Valitsuses tuleb arutlusele tegevusplaan USA-ga suhete kindlustamiseks

Valge Maja Washingtonis. (Foto: AP/Scanpix)

Välisministeeriumi ette valmistatud plaani tutvustuses on kirjas, et USA head suhted tugevdavad Eesti julgeolekut ja üleatlandilist koostööd. "USA kaasatus Euroopa julgeoleku kindlustamisse on Eesti ja kogu Euroopa julgeoleku keskne tegur. Eesti jaoks väljendub tugev üleatlandiline side heades ning kindlates kahepoolsetes suhetes USA-ga, USA kohalolekus, sealjuures sõjalises kohalolekus Euroopas ja Eestis, ning NATO raames tehtavas koostöös," seisab välisminister Sven Mikseri ette kantava päevakorrapunkti tutvustuses.

Välisministeerium on sõnastanud, et Eestil on suhtluses USA-ga viis laiemat eesmärki: "Eestil on usaldusväärne ja positiivne kuvand USA-s, meie seisukohti jagav USA administratsioon, USA Kongress on teadlik Eesti välis- ja julgeolekupoliitika ülesannetest, USA mõttekojad mõjutavad otsustusprotsesse Eesti huvide kohaselt, meie kahepoolsed majandussuhted on kaalukad."

"Eestil on mitmeid võimalusi, kuidas meie praegust head positsiooni ära kasutades kõik need eesmärgid saavutada. Selleks on välja töötatud käesolev tegevusplaan, mis eeldab muu hulgas lisaressursside kavandamist," on päevakorrapunkti välisministeerium selgitanud.

Mikser ütles neljapäeval riigikogu ees välispoliitika arutelul, et Eesti jääb USA kindlaks liitlaseks. Ta lisas, et eesmärk on luua toimivad suhtluskanalid ning tugevdada läbikäimist Ameerika Ühendriikide Eesti kogukondadega.

Mikser on varem öelnud, et loodetavasti jätkab USA president Trumpi ajal Euroopas senist välispoliitilist suunda, kuid nentis, et USA langetab otsuseid eelkõige ikkagi oma riiklikest huvidest lähtuvalt. Mikser avaldas lootust, et USA eelmise presidendi Barack Obama poolt Euroopasse saadetud väed jäävad ka Trumpi ajal siia.

"Oletame, et USA on oma poliitikas järjepidev," ütles Mikser jaanuari lõpus Soome visiidil usutluses ajalehele Helsingin Sanomat. "Euroopa soovib kindlasti, et USA suudaks jätkuvalt olla läänemaailma liider."