Loomisel on uus vene erakond

Uue vene erakonna asutamise eestvedaja Mstsislav Rusakov. (Foto: Foto Rusakovi sotsiaalmeedia kontolt)

Grupp aktiviste on ligi pool aastat töötanud selle nimel, et luua veel sel aastal uue vene erakonnana Eestimaa Rahvaste Partei (ERP) (Партия Hародов Эстонии, ПНЭ), millega minna 2019. aasta riigikogu valimistele, kirjutab Eesti Päevaleht .

Rühma eestvedaja on Mstislav Rusakov – jurist, Eestis tegutseva inimõiguste keskuse Kitež direktor ja MTÜ Vene Kool Eestis esimees. Praegu ei kuulu ta ühtegi erakonda.

Rusakov on nii Tallinna halduskohtus kui ka Tallinna ringkonnakohtus seisnud selle eest, et Eestis oleks võimalik kodaniku passi kirjutada isanimi, nagu tehakse Venemaal. Pärast tulutuid kohtuvaidlusi lubas Rusakov 2016. aasta novembris paljude venelaste esindajana võidelda kuni rahvusvaheliste kohtuteni välja.

Rusakovi sõnul on partei loomise töörühmas praegu ligikaudu 30 inimest ja umbes 100 inimest on valmis liituma loodava erakonnaga.

"Erakonna loomine on plaanis 2017. aastal, kuid see ei ole meie jaoks kõige tähtsam. Meie jaoks on oluline, et ta oleks loodud hiljemalt 2018. aastal. Näiteks veebruaris 2018 – „Kõigi Eestimaa rahvaste manifesti” 100. aastapäevaks,” ütles Rusakov. Kui erakonna registreerimiseks vajaliku 500 inimese toetuse kokku saab, on järgmiseks sihiks 2019. aasta parlamendivalimised.

On räägitud, et uus vene partei võib olla loodud Edgar Savisaare toetajate baasil. „Me ei tea mitte midagi uue vene partei loomisest,” märkis Rusakov. „Me loome parteid, mis põhineb kõigile Eesti rahvastele võrdsuse tagamisel."

„Mis puudutab Savisaare toetajaid, siis Keskerakonna liidri reetmine jättis nii valijatele kui ka osale erakonna liikmetele väga eemaletõukava mulje. Me ei välista võimalust, et nad liituvad meie erakonnaga. Meie uksed on avatud kõigile, kellel on meiega samad vaated.”

Loodava erakonna pressisekretär Sergei Seredenko (varasem projekti „Vene ombudsman” juht) ütles, et ei soovi Eesti Päevalehe ja Delfi küsimustele vastata, sest parlamendi liige Mihhail Stalnuhhin on väljendanud vastumeelsust suhelda ERR-iga ja see tähendavat, et ka Seredenkole on samasugune käitumine lubatud.