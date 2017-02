Uudistepäeva kokkuvõte 1. veebruaril (Foto: Fotokollaaž/ERR)

Veebruarikuu esimene uudistepäev tõmbab otsad kokku muu hulgas järgmiste teemadega: Eesti operaatorite jaoks on Brüsseli määratud rändlustasud liiga kõrged, Tallinnas vähenes märgatavalt kuritegevus ja eritellimusel numbrimärgid on maanteeametile toonud sisse ligi miljon eurot.

Brüsselis sündis teisipäeva hilisõhtul põhimõtteline kokkulepe mobiilside hulgihindade küsimuses, mis sillutab teed rändlustasude kadumisele. Tele2 ja Telia tegevjuht peavad Brüsselis kokku lepitud rändlustasude hinnalage liiga kõrgeks ning näevad selle taga lõunaeurooplaste lobitööd, Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles aga, et hinnalangus on päris järsk.

Kuigi rändlustasude kadumine alates käesoleva aasta juunist oli otsustatud juba varem, oli oluline kild selle saavutamise valemist seni puudu. Nimelt hinnalagi, mida telekomifirmad võivad üksteiselt küsida, kui ühe firma klient kasutab teises riigis olles teise firma võrku, vahendasid ERRi raadiouudised.

Põhiline vaidlus käis andmeside hindade üle ja hinnaerinevused on riigiti väga suured, kohati sajakordsed. Eestis ja teistes Põhjamaades naudivad tarbijad odava andmeside võimalusi, Lõuna-Euroopas on sageli tegu luksuskaubaga. Eestis maksab üks gigabait tarbijale kuni kaks eurot, tänane hulgihindade lagi Euroopas on aga koguni 50 eurot.

Eesti lapsed tarvitavad raviks üha rohkem antidepressante ja rahusteid. Sotsiaalministeeriumi rahvatervise programmi juht Elis Haan kinnitas, et riik on viimase nelja aasta jooksul astunud samme vaimse tervise keskuste rajamise ja spetsialistide koolitamise näol.

Eelmisel aastal kirjutati 12–19-aastastele 10 385 antidepressantide ja rahustite retsepti, veel neli aastat tagasi oli see arv 6745, kirjutab Eesti Päevaleht.

Sümptomina on see kirjas tervise arengu instituudi uuringus, mis uurib koolilaste käitumist, ent depressiooni kui haiguse noorte seas esinemist selles pole.

Tallinnas registreeriti eelmisel aastal 11 319 kuritegu ehk aasta varasemaga võrreldes 2046 juhtumi võrra ehk 15 protsenti vähem, kogu Eestis vähenes kuritegevus mullu 11 protsenti.

Märkimisväärseim langus ehk 41 protsenti oli röövimistes ja 39 protsenti alaealiste poolt toime pandud kuritegudes, vargused vähenesid 22 protsenti.

38 protsenti eelmisel aastal Tallinnas toime pandud kuritegudest olid vargused. 2016. aasta 22 langusprotsendi taga on 1216 juhtumit vähem kui 2015. aastal. Oluline on, et röövimiste vähenemine oli 2016. aastal koguni 41 protsenti.

Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Perni sõnul on positiivse muutuse üheks oluliseks põhjuseks politsei enam kui aasta väldanud süsteemne tegelemine sarivarastega.

Euroopa on valmis juhtima võitlust globaalse heitmekoguse vähendamiseks, isegi kui USA president Donald Trump neid pingutusi õõnestab, ütles Euroopa Komisjoni asepresident energeetika alal Maros Sefcovic.

Sefcovic rõhutas Euroopa muret Trumpi ajastu võimalike mõjude üle kliimamuutustele ning kutsus uut USA riigipead üles teaduslikele tõenditele tähelepanu pöörama, vahendas Financial Times.

"Kui palju Katrinasid, Sandysid ja keeriseid peab USAs toimuma, mõistmaks, et kliimamuutus toimub ja meie, inimolendid, oleme selle peamine põhjus?" küsis Sefcovic, viidates kahele sel sajandil USAd tabanud orkaanile ning nn polaarkeerisele, mis 2014. aastal USAs rekordmadala temperatuuri kaasa tõi.

Suurbritannia peaminister Theresa May lubas avalikustada neljapäeval dokumendi, milles on paika pandud strateegia, kuidas riik Euroopa Liidust lahkub.

May teatas dokumendi avalikustamisest parlamendi ees, vahendas Reuters.

Eelmisel nädalal lubas May, et avaldab Brexiti plaanide nn valge raamatu ning parlamendisaadikud kutsusid valitsust üles tegema seda enne, kui Brexiti algatamine parlamendis hääletusele tuleb.

Maanteeameti liiklusregister väljastas eelmisel aastal 64 eritellimusel ja 903 üksikkorras registreerimismärki, millega teenis kokku üle poole miljoni euro.

"Telliti 64 registreerimismärki niinimetatud eritellimusel, mille riigilõiv on 1350 eurot ja 903 üksikkorras registreerimismärki riigilõivuga 470 eurot," ütles maanteeameti sõidukite registriosakonna juhataja Martti Kangur kolmapäeval BNS-ile.

"Samuti telliti üksikkorras 17 registreerimismärki haagistele, mille riigilõiv on 235 eurot," lisas Kangur.

ETV saatel "Pealtnägija" õnnestus kätte saada Toomas Hendrik Ilvese viimase presidendiperioodi krediitkaardiajalugu, toimetus toob välja kulud glamuurile, näpukad ning isegi konkreetse krediitkaardipettuse.

"18 000 eurot sviidi eest Davosis, austribaar New Yorgis ja joogid maailma kõrgeimas hoones Dubais, spaa-massaaž, Versace pood, kontserdipiletid, ridamisi sularaha välja võtmisi ja pisioste Eestis kuni Abja ehituspoeni – see on vaid pisike osa presidendi kantselei viimase viie aasta krediitkaardiväljavõtetest, mis esmapilgul küsimusi tekitavad," tutvustas "Pealtnägija" õhtust saadet.

Edgar Savisaar on alates esmaspäevast Keskerakonna palgaline nõunik, kinnitas erakonna peasekretär Jaak Aab.

Aab kinnitas ERR-i raadiouudistele, et Savisaar on ajaloonõunik ning tegeleb erakonna ajalooga ja annab sellega seoses vajadusel nõu.

Aab selgitas, et kui esialgu oli juttu Savisaarele 3500 euro maksmisest kuus, siis lepingus on tema palganumber väiksem.

Veebilehe Telegram.ee juht Hando Tõnumaa käis Tartu Waldorfgümnaasiumis keskkooliõpilastele rääkimas, et maakera on tegelikult lapik.

Seda, et maakera ei ole ümmargune, vaid lapik, on Tõnumaa juba aastaid püüdnud selgitada, seni tegi ta seda internetis, kuid nüüd avanesid lõpuks ka üldhariduskooli uksed, kirjutab Eesti Ekspress.

"Mind kutsuti sinna keskkooli õpilaste soovil. Tänased 17–18-aastased on niivõrd asjalikud ja laia silmaringiga, et pole kahtlustki, et võiksime rääkida mitu päeva. Suured tänud klassijuhatajale, kes kogu asja ära orgunnis," ütles Tõnumaa.

Kolmapäevast saab taas valida Euroopa puud ning Eestist kandideerib sellele tiitlile Tallinnas, Russalka mälestusmärgi juures asuv ning rahvasuus Reidi tee tammeks kutsutav puu.

ILM HOMME: pilves, aga sajuta

Puhub lõunakaare tuul 4–10 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni –3 °C.