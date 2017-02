5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Hädaolukorra seadus loodetakse suveks jõustada

Täna on Riigikogus kolmandal lugemisel Hädaolukorra seaduseelnõu, mis peaks muuhulgas tõstma riigi valmisolekut sellisteks kriisideks nagu näiteks pikaajaline elektrikatkestus, sügistorm või sõjaline konflikt.

Seaduseelnõu täpsustab kriisireguleerimisega seotud asutuste vastutust ja hädaolukorra mõistet ning suurendab eriolukorra juhi õigusi. Seadus on kavas jõustada selle aasta 1. juulil.

Eelnõus määratakse elutähtsat teenust osutavad ettevõtted ning kehtestatakse kriteeriumid, millele peab teenus hädaolukorras vastama.

Teabeameti uus raport

Fotol on mullune raport.

Teabeamet tutvustab täna raportit Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas. Raportis jagab Eesti välisluureasutus oma oskusteavet laiema publikuga ja kirjeldab välist julgeolekukeskkonda.

Raportit esitlevad teabeameti peadirektor Mikk Marran ja kaitseminister Margus Tsahkna.

Möödunud aasta märtsis esitles amet julgeolekuanalüüsi raportit esimest korda avalikkusele.

Selles märgiti, et võimul oleva Vene valitsuse poliitika on ainus ja jääb lähitulevikus ainsaks Läänemere regiooni sõjalist julgeolekut ohustavaks teguriks. Amet lisas, et kuigi on ebatõenäoline, ei saa täielikult välistada sõjalise jõu kasutamist Balti riikide vastu. Teabeameti hindas mullu, et Eesti ei ole Venemaa jaoks sõjalise planeerimise seisukohalt esmatähtis: tähtsaimad on Kaliningrad, Koola suund (Arktika) ja alates 2014. aastast ka Ukraina.

Euroopa Liit otsustas eile pikendada rändekriisiga toimetulemiseks veel kolmeks kuuks piirikontrolli Schengeni ruumi teatud piirkondades.

Austria, Saksamaa, Taani, Rootsi ja EL-i mittekuuluv Norra said loa jätkata piirikontrolli kuni 11. maini.

Need viis riiki kehtestasid piirikontrolli 2015. aastal Süüria põgenikekriisi haripunktis.

Briti parlament hääletab Brexitit

Briti valitsus avaldas seaduseelnõu, mis annab peaminister Theresa Mayle volitused käivitada Euroopa Liidust lahkumise protseduur. Esimene parlamnedisaadikute arutelu sel teemal leiab aset järgmisel nädala keskel.

Brexiti-minister David Davis avaldas lootust, et parlament võtab seaduse kiiresti vastu. Seaduseelnõu kolmas ja viimane lugemine, millele järgneb lõplik hääletus, korraldataksegi täna.

Seejärel saadetakse seadus edasi ülemkotta, kus vastuvõtmine on vähem kindel, kuna valitsusel pole seal enamust ega ka ajalist kontrolli.

Kui ka lordidekoda seaduse heaks kiidab, saadetakse see allkirjastamiseks kuninganna Elizabeth II-le.

Tiia Toometi nukurahvas on muuseumis

Täna avatakse Tartu Mänguasjamuuseumis näitus "NUKURAHVAS Tiia Toometi kogust".

Näitusel on eksponeeritud Tiia Toometi nukukogusse kuuluvad rahvapärased nukud ja mänguasjad nii Eestist kui ka teistest maadest: maagilise väega nukud, kunstnikunukud ning erinevad miniatuursed nukud ja pisiesemed.

Tiia Toomet on öelnud, et tema kogus ei ole midagi juhuslikku ning ta teab kõikide asjade päritolu ja nendega seotud lugusid.

Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, saartel ja läänerannikul ida- ja kirdetuul 5-11 m/s. Õhutemperatuur on -4..-10°C.

Allikas: Ilmateenistus