Politsei aktsioon uimastitarvitajaid SMS-iga hoiatada jääb ära

(Foto: Martin Dremljuga/ERR)

"Me olime juba kõik põhjalikud analüüsid ära teinud, kui tuli välja, et isikuandmete kaitse seadus seab meile siiski mõningase piirangu," ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre Postimehele.

Nimelt andis andmekaitse inspektsioon teada, et seaduse järgi on isikuandmetega tegemist juhul, kui telefoninumbriga seotud inimene on kas otseselt või kaudselt tuvastatav ning kuna kõik lepinguliste klientide telefoninumbrid on seotud inimese nimega, siis laieneb neile isikuandmete kaitse.

Tambre sõnul on kõnekaardid küll anonüümsed, kuid sellisel juhul tulnuks luua eraldi ametikohad, et kontrollida, millised tuhandetest numbritest on just kõnekaardi omad.



Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seadiski uimastitarvitamisvastases ennetustegevuses kitsama fookuse ja keskendub vähemalt esialgu vaid alaealistele, kes on narkootikume ostnud ja tarvitanud, ja kelleni jõutakse uimastitega kauplejate kaudu.

Kriminaalpolitseinikud teavitavad nüüd neist alaealistest noorsoopolitseinikke, kes nii laste kui ka nende vanematega vestlevad ja narkootikumidega seotud ohtusid selgitavad.