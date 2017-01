Fotod: Lääne-Virumaal sai kolm Vene turisti avariis raskelt vigastada

Neljapäeval kella 13 ajal põrkasid Lääne-Virumaal Tallinna maantee 110. kilomeetril kokku Vene registreeriumisnumbriga auto ja väikebuss. Kolm Tallinna külastanud ja Peterburi suudunud turisti said raskelt vigastada.

Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall rääkis ERRi venekeelsele portaalile, et Tallinnast liikus Narva suunas kaks Vene numbrimärgiga autot, kuid tugeva tuisu tõttu oli nähtavus piiratud.

Maantee 110. kilomeetril kaldus esimene sõiduauto Infinity vastassuunavööndisse, kus talle tuli vastu Volkswageni kaubik. Kokkupõrke vältimiseks sõitis kaubik omakorda vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku Toyota Yarise maasturiga, mis paiskus teelt välja.

Õnnetuses said vigastada kolm Toyotas reisinud inimest: mees, naine ja laps. Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev rääkis ERRile, et kõik kannatanud on raskes või üliraskes seisus.

"Hetkel lapse puhul ootame reanimobiili Tallinna lastehaiglast, kes viib ta linna. Naisterahva puhul on tegemist üliraske seisundiga ja hetkel püüame patsienti stabiliseerida, et oleks teda võimalik edasi transportida samuti kõrgemasse etappi. Meesterahva puhul hetkel veel uuringud jätkuvad, hetkel on kompuutertomograafi uuring," kirjeldas Suurkaev.

Kralli sõnul olid kõik juhid kained. Õnnetuspaigas oli lubatud sõidukiirus 70 km/h. Kui kiiresti õnnetusse sattunud autod sõitsid, ei ole veel teada.

Liiklus Tallinna-Narva maanteel toimib praegu takistusteta.