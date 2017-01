Korruptsioonikomisjon tegeleb Arsenali tehinguga edasi

Artur Talvik (Foto: ERR)

Komisjoni esimees Artur Talvik ütles ERR-ile, et komisjoni liikmete seisukohalt pole RKAS-ile midagi ette heita, sest müügiprotsess viidi läbi korrektselt.

"Küsimusi tekitab küsimusi Rõiva öeldu, et ta ei teadnud Rosimannuse osalusest, vaid kuulis seda möödunud nädal ajakirjanikult," ütles Vabaerakonna fraktsiooni kuuluv Talvik, lisades, et tehingust kirjutas Äripäev juba 2012. aastal ning Rõivas ja Rosimannus suhtlevad tihedalt. Reformierakonda kuuluv Rõivas oli toona RKAS-i nõukogu esimees.

Küsimusele, et mis komisjon Arsenali juhtumiga edasi teeb, vastas Talvik, et neil on käed seotud, kuna pole uurimisasutus. "Meil pole võimalik uurida, kas Rosimannus oma optsiooni eest maksis raha või sai selle teenete eest. alati võib näidata, et raha on liikunud, kuid tegelikult pole," rääkis Talvik.

Kui Rain Rosimannus oleks kohe tehingu ajal öelnud, et võttis pangast raha ja omandandas osaluse, siis poleks see teema aktuaalne. "Ei näe ilus välja," lisas Talvik kokkuvõtteks.

Ta ütles, et kindlasti on komisjonil Arsenali looga küsimusi ning kavas on info kogumist jätkata.