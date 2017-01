Korruptsioonikomisjon uurib Arsenali tehingut edasi

Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi tegevus Arsenali kinnistute müügiprotsessis oli korrektne, leidis riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik pärast istungit, kus jagas selgitusi RKASi endine nõukogu esimees Taavi Rõivas.

Samas jäi Talviku hinnangul õhku veel vastuseta küsimusi ning erikomisjon jätkab uurimist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Komisjon uurib Arsenali kaubanduskeskuse aluse maa müümist ettevõttele, kus oli ostuoptsioon ehk õigus omandada tulevikus osalus ettevõtjal ja Reformierakonna liikmel Rain Rosimannusel.

"Me saime täna kindlalt selguse, et see, kuidas oli korraldatud varade liikumine RKASi alla, kuidas oli korraldatud müük: et oli tehtud avalikul enampakkumisel ja kõik need muud protsessid, mis sellega seoses on, need on tehtud korrektselt. Ja seda on ka kinnitanud riigikontroll," võttis Talvik erikomisjoni istungi kokku.

Talviku sõnul oli üks küsimusi, kas enampakkumise kolmenädalane tähtaeg oli piisav. RKASi praegune juhatuse esimees Urmas Somelar ütles, et tähtajas polnud midagi eriskummalist.

Talvik imestas aga Rõivase väite üle, et viimane ei teadnud Rosimannuse seotusest midagi, kuigi Äripäev kirjutas juba 2012. aastal vastavatest kahtlustest.

"Loomulikult nägin ma seda toonast artiklit, aga toona lükati see ju üsna ühemõtteliselt ümber ja seal ei jäänud küll minu jaoks mingeid kahtlusi õhku," selgitas Rõivas, kes oli RKASi nõukogu esimees aastatel 2007-2013.

Rõivas sai enda kinnitusel Rosimannuse seotusest teada umbes nädala eest Äripäeva ajakirjaniku käest.

"Ma ei usu, et ta [Rosimannus] varjas, aga ega ma väga ei tunne ka ausalt öeldes huvi. Ma tean, et ta on viimasel ajal ettevõtluses tegutsenud ja ma tean tema ettevõtlusest täpselt sama palju kui ajakirjandus. Loomulikult ma Rain Rosimannust tunnen ja loomulikult ma olen temaga ka suhelnud, aga mitte sel teemal, et mis tema ettevõtluses toimub," lausus Rõivas.

Talviku hinnangul on üks põhiküsimusi, kuidas Rain Rosimannus optsiooni omandas ehk kas ta maksis selle eest raha või sai teenete eest.

Rain Rosimannus märkis "Aktuaalsele kaamerale" saadetud kirjas, et ta sai õiguse omandada osaluse teiste investoritega võrdsetel alustel.

Rosimannus lisas, et ta aitas kinnistu ostu rahastada ligi 100 000 euroga ning sai selle vastava osa omandamise õiguse.