Sukles: Michalit toetav peakontor võttis võimaluse saata Pevkurit toetavat elektronkirja

Hanno Pevkur ja Kristen Michal. (Foto: Postimees/Scanpix)

Reformierakonna juhi valimistel Hanno Pevkuri kandidatuuri toetava Haapsalu linnapea Urmas Suklese kinnitusel on pigem Kristen Michalit toetav peakontor võtnud võimaluse saata elektronkirju partei Läänemaa meililisti.

Reformierakonna Läänemaa organisatsiooni juhatuse liige ja Haapsalu piirkonna esimees Urmas Sukles püüdis 2. jaanuaril kirjutada partei omavalitsusjuhtide listi Pevkurit toetava kirja, kuid see ei jõudnud adressaatideni, kirjutab Eesti Päevaleht.

"Ilmselt ei läinud see kokku Michali kandidatuuri toetava joonega,” nentis Sukles.

Postimehele rääkis Sukles, et ta usub, et list on valimiste hetkeks lihtsalt maha võetud. "Võitlus ju käib. Kui sa valdad jooksvat infot liikmetest, siis oskad teha ka vastavaid käike," märkis Sukles.

Samas kahtlustavad Michali toetajad räpast mängu jällegi Pevkuri poolelt: Michali mustamine, erakonna senise juhtimise mahategemine, peale selle internetimäng, kus "hea" tegelane Pevkur "pahal" tegelasel Michalil sularahakilekotte korjata takistab.

Reformierakond valib uue esimehe laupäeval Tallinnas toimuval suurkogul. Favoriidiks on seni peetud pigem Michalit, ent Postimehega vestelnud piirkondade juhtliikmete sõnul on Pevkuril maal tugev toetus.